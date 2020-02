Britanniassa on jaettu elokuva-alan tärkeimpiin kuuluvia palkintoja Bafta-gaalassa. Sotaelokuva 1917 on voittanut sekä parhaan elokuvan että parhaan ohjauksen palkinnon. Elokuvan on ohjannut Sam Mendes.

Parhaan miespääosan Bafta-palkinnon sai Joaquin Phoenix roolistaan Jokeri-elokuvassa. Parhaan naispääosan palkinto meni Renee Zellwegerille elokuvasta Judy, jossa Zellweger esittää laulaja Judy Garlandia.

STT