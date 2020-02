4H-järjestö haastaa yritykset

Suomen 4H-järjestö haastaa tänä keväänä isot ja pienet yritykset sponsoroimaan peruskoulun yhdeksäsluokan päättäville kesätyöpaikkoja omilla paikkakunnillaan. Myös Salon 4H-yhdistys on mukana haasteessa ja houkuttelee mukaan Salon alueen yrittäjiä.

Yritys pääsee mukaan haasteeseen 400 euron lahjoituksella. Sen turvin yksi nuori saa kahdeksi viikoksi kesätyöpaikan paikallisen 4H-yhdistyksen kautta. Lahjoittava yritys saa tunnisteen, jonka avulla voi kertoa olevansa mukana tukemassa nuorten työllistämistä.

Salossa lahjoitusten pääkohteena on nuorten työllistäminen ikäihmisten virikeohjaajiksi paikallisiin hoivakoteihin. Tässä Salon vanhuspalveluiden kanssa yhteistyönä toteutettavassa projektissa yhden nuoren kahden viikon kesätyö mahdollistuu 450 euron lahjoitussummalla.

– Ikäihmisten viriketoiminta tarjoaa rahoittajille konkreettisen keinon tehdä hyvää. Saimme sekä nuorilta että hoivakodeilta ja ikäihmisiltä viime vuonna todella hyvää palautetta ja tästä onkin nyt hyvä jatkaa! toteaa tiedotteessa Salon 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Janina Mäkinen .

Vaikka Kesätyöhaaste on tänä vuonna suunnattu yrityksille, voi lahjoituksen tehdä kuka tahansa haasteen tavoitteita arvossa pitävä taho. Viime vuonna seitsemän nuoren kesätyön ikäihmisten virikeohjaajina mahdollistivat Lions Clubit Salo-Uskela, Perniö, Salo ja Salon Birgitat sekä Someron Säästöpankki. Tänä vuonna tavoitteena on kerätä rahoitus 12 nuoren työllistämiseen. Someron Säästöpankki on lähtenyt mukaan jo toista kertaa.

4H-yhdistysten ja nuorten omien 4H-yritysten kautta työllistyy vuosittain yli 8000 nuorta. Paikallisia 4H-yhdistyksiä toimii yli 200 paikkakunnalla. Kesätyö on nuorelle usein ensimmäinen kosketus työelämään. Kesätyössä opitaan työelämätaitoja ja työ kasvattaa nuorta vastuuseen. Karttunut kokemus vahvistaa nuoren itsetuntoa ja voi tukea myös uravalinnassa.

– Nuoret joutuvat tekemään jo yläkoulussa valintoja tulevaa työuraa ajatellen. Haluamme nostaa kesän 2020 kynnyksellä ikänsä puolesta tärkeässä taitekohdassa olevan ryhmän eli ysiluokkalaiset. Nuorena hankittu työkokemus voi auttaa eteenpäin, tukea opintojen loppuun saattamista tai jopa ehkäistä syrjäytymistä, toteaa 4H:n kehityspäällikkö Anu Parviainen tiedotteessa. (SSS)

Lisätietoja: www.4h.fi/kesätyöhaaste.