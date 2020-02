Venäläinen hyökkääjätähti Aleksandr Ovetshkin joutuu yhä odottamaan 700 NHL-maalin rajan rikkoutumista. Ovetshkinille merkittiin maalisarakkeeseen pyöreä nolla, kun hänen joukkueensa Washington Capitals hävisi vierasjäällä Vegas Golden Knightsille 2-3.

Merkkipaalua jahtaava Ovetshkin on pelannut nyt viisi ottelua putkeen tekemättä maaleja. Kyseessä on venäläisen pisin jakso ilman osumia tällä kaudella.

Seitsemän pelaajaa on ylittänyt NHL-urallaan 700 maalin rajan.

STT