Suomalaisten mäkipäivä hämärtyi pettymykseen Salpausselällä

Mäkimiesten valoisana alkanut kilpailupäivä päättyi synkkiin tunnelmiin. Antti Aalto väläytti harjoituksissa ja sai karsinnasta hyppyseurakseen Jarkko Määtän ja Niko Kytösahon. Lopputuloksena Kytösaho oli kilpailussa 39:s, Määttä 43:s ja Aalto 44:s.

Harvalukuinen yleisö pettyi, kun suomalaiset saivat hypätä kilpailussa vain ensimmäisellä kierroksella.

– Mönkään meni, päävalmentaja Lauri Hakola tiivisti tunnelmat.

Kaikki odottivat parempaa Aallolta, joka pääsi ensimmäisellä harjoituskierroksella 126 metriin. Hän oli 110 metrin kilpailuhypystä yhtä ällikällä kuin päävalmentaja.

– Tuli aika surkea suoritus kilpailuun, Aalto totesi.

Aalto ponnisti suurmäen keulalta vuorotellen osumia ja huteja. Hudit osuivat toiselle harjoituskierrokselle ja kilpailuun.

– Antti oli mysteeri. Päivä lähti hyvin käyntiin. Sitten hän ei syystä tai toisesta onnistunut, Hakola ihmetteli.

Aalto sakkasi kisassa

Aalto oli pari viikkoa sitten maailmancupin kilpailussa kuudes, mikä sivuaa hänen parasta maailmancupin sijoitustaan. Harjoitushyppy vahvisti hänen nilkkavamman jäljiltä parantuneen kuntonsa, mutta hän kaipaa hyppyihin edelleen lisää varmuutta.

– Tuli vaihtelevia suorituksia, eikä kilpailuun nyt tullut sitä parasta, Aalto tunnusti.

Kytösaho ja Määttä pysyivät tutussa mäessä tasollaan, mutta se ei riitä cupissa yhtä hyppyä pidemmälle.

– Hypyt, joilla Jarkko ja Niko menivät karsinnasta kisaan olivat OK, mutta taso ei riitä toisen kierroksen paikkaan. Siinä on tekemistä, Hakola arvioi päivän suomalaista kärkikaksikkoa.

Itävallan Stefan Kraft voitti perjantain kilpailun kahdella 129,5 metrin hypyllä ja vahvisti asemaansa cupin kärjessä.

Saksan Karl Geiger oli toinen ja Norjan Daniel Andre Tande kolmas.

Lauantaina Salpausselän ohjelmassa on joukkuemäki, jossa Suomea edustaa karsinnan kärkinelikko Aalto, Määttä, Kytösaho ja niukasti kilpailusta karsiutunut Arttu Pohjola.

