Äänestys New Hampshiren esivaaleissa on käynnissä

Yhdysvalloissa demokraattipuolueen esivaalit New Hampshiren osavaltiossa ovat käynnissä. Äänestyspaikat sulkeutuvat viimeistään aamukolmelta Suomen aikaa.

New Hampshire on Yhdysvaltain esivaalikauden toinen etappi viimeviikkoisten Iowan vaalikokousten jälkeen. Mielipidekyselyjen perusteella senaattori Bernie Sanders on New Hampshiressa ennakkosuosikki, kakkosena vaanii ex-pormestari Pete Buttigieg.

Buttigieg ja Sanders pärjäsivät parhaiten Iowan vaalikokouksissa, joista tuli kaaos tulosten julkistamisen viivästyttyä pahasti.

Entisen varapresidentin Joe Bidenin ei uskota yltävän New Hampshiressa kärkikaksikkoon.

STT