AbiGaalan kautta ajelulle auringonpaisteeseen

Käynnissä on AbiGaala 2020, jossa on edetty parhaiden palkinta-osioon, kategoriassa Salon lukion henkilökunta. Vuorossa on paras käsikirjoitus. Salon lukion liikuntasalissa on riehakkaan tiivis tunnelma, 203 abia, muita lukiolaisia ja abien vanhempia.

Parhaan kässärin palkinnon saa Sanna Heikkilä: Huutoa, mekastusta ja räikkien rällätystä, savukonetta.

– Kiitos palkinnosta, katsotaan sitten parin viikon päästä kuinka tehokas kässäri on ollut, sanoo Heikkilä.

Paras miespääosa -palkinto myönnetään Jussi Aholle, joka kiittää ja kertoo vitsin, paras naispääosa -palkinto menee Merita Suikkaselle, joka sanoo lähestyvän eron hetken vetävän haikeaksi; aplodit ovat molemmille jälleen hillittömät.

Entä paras ohjaus? Kun opinto-ohjaaja Jutta Parviaisen kuva ilmestyy isolle skriinille, sali täyttyy huudoista ja metelistä.

– Kiitos kaikille! Jos palkinto annettiin minulle, se johtuu siitä, että minulla oli parhaat näyttelijät! Muistakaa, että teillä on vielä kaikki edessä, Jutta Parviainen sanoo.

Gaalan palkintokategorioissa palkitaan toistakymmentä lukion henkilökuntaan kuuluvaa ja yhteisesti lukion huolto- ja ylläpitojoukkoja.

Potkiaisten jälkeinen abien päivä on aloitettu Salon lukiossa aamunavauksessa, jossa abit muistivat ryhmittäin ryhmänjohtajia. Omassa opinahjossa hillumisen jälkeen oli vuorossa vierailut abien vanhoihin kouluihin ympäri Saloa, minkä jälkeen oli gaalan vuoro.

– Äärimmäisen hauska ja hyväntuulinen meininki, värikästä porukkaa ja hienoja, hauskoja oivalluksia. Osansa huumorista saavat opettajatkin, se kuuluu kuvaan, ehtii apulaisrehtori Lisa Paavilainen kertoa.

– Tämä on hyvän mielen juttu, ja meillä on niin fiksuja oppilaita, että heistä on helppo olla ylpeitä, Paavilainen sanoo ja kiiruhtaa abien järjestämää gaalaa katsomaan.

Gaalan jälkeen pihalla on käynnissä kuorma-autot on lastattu abeilla -hetki. Kevätaurinko paistaa, maassa on vähän lunta, räystäät tippuvat. Ohi kulkee iloinen tiimi, joiden paidassa lukee BeeR ja selässä liehuu punainen viitta. Aika syvähaastattelulle:

– Moi, mikä meininki?

– Hyvä meininki! Erittäin hyvä! Tosi hyvä! Jee!

Toisaalla lavalle ovat kiipeämäisillään Marion Brossin Yoshi ja Kapteeni eli Vilma Laine ja Kia Kemppainen. Yritetään toista lähtökysymystä:

– Mikä on ollut hauskinta tänään?

– Vierailut vanhoissa kouluissa! Yoshi ja Kapteeni vastaavat, joskin lisäävät, että päivä on kaikkiaan ollut hyväntuulinen ja AbiGaalassa tunnelma tosi korkealla.

Halikon lukion abit saapuivat Salon lukion parkkipaikalle ennen perinteistä yhteisajelua keskustassa. Halikkolaisabeja oli ajelulla 57.

– Fiksua, huumorintajuista meininkiä perinteisissä merkeissä: abien kahvitus, puheita, henkilökunnalle jaettavat diplomit – kuvaan kuuluu pientä hyvähenkistä kuittailua – ja vierailut vanhoissa kouluissa. Myös abiradiota kuunneltiin, kertoo Halikon lukion rehtori Ari Leino.

Halikon lukion teemana oli vankila-poliisi, rehtorin kunniana oli olla vankilanjohtaja.

Perinteisiin kuului myös Halikon liikuntahallissa kakkosten jakamat diplomit abeille, jonka jälkeen oli aika lähteä kuorma-auton lavalle.

Perniön lukiossa penkkareitaan vietti 28 abia. Pukeutumisessa oli eläinteema, ja myös Perniössä perinteisiin kuuluivat puheet ja palkitsemiset, hyväntahtoisen huumorin sävyttäminä.

– Täällä on vaikka minkälaista eläintä, hyvä tunnelma ja mukavaa toverillista naljailua, enemmänkin oppilaiden keskinäistä; opettajia käsittelivät nyt silkkihansikkain. Hieno ilma abiajelulle! kertoo Perniön lukion rehtori Arttu Karhulahti.

Katso video penkkariajosta: https://www.sss.fi/2020/02/sss-suora-kello-13-penkkariajot-salon-keskustassa/