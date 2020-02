Abiturientit nousevat tänään rekan lavalle muun muassa Helsingissä – yli sadan auton letka kiertää kaupungin keskustaa keskipäivällä

Karkki lentää tänään muun muassa Helsingissä, kun abiturientit juhlistavat penkinpainajaisia rekkojen kyydissä. Helsingissä reilun sadan auton letka lähtee Merisatamanrannasta kiertämään keskustaa yhden aikaan iltapäivällä. Abiturientteja on mukana lähes 4000.

Poliisin mukaan on odotettavissa, että penkkarit aiheuttavat jonkin verran ruuhkaa Helsingin keskustassa kello 13-14.30. Lönnrotinkadulla, Esplanadeilla ja Bulevardilla autoilua suositellaan välttämään iltapäivällä.

Useassa Suomen kaupungissa penkkareita vietettiin jo viime viikolla. Aiemmin juhlaa vietettiin samaan aikaan kautta maan, mutta nykyään koulut voivat päättää ajankohdan itse. Muutoksen taustalla on ylioppilaskokeen uudistus, jonka seurauksena erillisistä kuuntelukokeista luovuttiin. Perinteisesti penkkaripäivää on vietetty juuri kuluvalla viikolla 7.

Ylioppilaskirjoitusten kirjalliset kokeet alkavat 10. maaliskuuta äidinkielen lukutaidon kokeella.

STT

