SM-viikon karavaani keskittyy seuraavat lähes puolitoista vuotta suurimmaksi osaksi Saloon. Joensuun lopulta säidenkin puolesta talvinen pitkä viikonloppu saatiin vietyä hiljattain läpi hyvällä menestyksellä, ja Salon vuoro on ensi vuoden heinäkuussa, tarkalleen 1.–4.7.

Lajiliitot ovat olleet varsin aktiivisesti yhteydessä SM-viikon järjestäjätahoihin eli Salon kaupunkiin, Olympiakomiteaan ja Koko Tapahtuma Osuuskuntaan. Edellisissä SM-viikon kesäkisoissa Vantaalla oli edustettuna 23 lajia, ja määrä on asettumassa samaan suuruusluokkaan Salossakin.

Lajihaku päättyi viime viikon perjantaina. SM-viikon lajiliittojen tulee kuulua Olympiakomiteaan, ja Salosta pitää löytyä lajeille sopivat puitteet eli ensisijaisesti suorituspaikat.

– Lajeja tulee olemaan vähän yli 20, eli määrä on tosi hyvä. Muutamat lajit ovat vielä avoinna suorituspaikkojen ja/tai kansainvälisten arvokisakalenterien sovittelemisesta johtuen, kertoo Päivi Harri Koko Tapahtumasta.

Kaikki osallistuvat lajit pyritään lyömään lukkoon huhtikuun loppuun mennessä, mutta suurin osa on tiedossa jo nyt.

– On tiettyjä lajeja, jotka ovat olleet mukana SM-viikon historian alusta asti. Sellainen on esimerkiksi taekwondo, josta tosin Salossa järjestetään rantataekwondo. Se on maailmalla jo vauhdilla levinnyt taekwondon muoto ja tulee Suomessa ensimmäistä kertaa SM-tasolle Salon viikolla, Harri selvittää.

Kokonaan uutena urheilumuotona mainittakoon parayleisurheilu. Tämä on positiivinen asia myös Salon uudistetulle yleisurheilukentälle, johon kohdistuu Ylen televisiolähetysten myötä positiivista näkyvyyttä.

– Eikä unohdeta nelijalkaisiakaan, sillä mukana on agility. Eläinteema jatkuu, kun Joensuussa oli koirahiihtoa, Harri hymyilee.

Sulkapallosta mukana on rannalla pelattava lajiuutuus AirBadminton. Golfin kilpailumuodoista nähdään speedgolfia, jonka kilpailuja on järjestetty Salossa jo aiemminkin.

Salon Urheilupuisto kirjaimellisesti toimii tapahtuman keskuspaikkana, ja valtaosa tapahtumista pystytään järjestämään siellä.

– Olosuhteet ovat pääsääntöisesti valmiina. Toki joitakin yksityiskohtia hiotaan, kuten kriketin syöttöalustaa. Sellaista ei ihan automaattisesti löydy Urheilupuiston vitosnurmelta, jossa krikettiä tapahtuman aikana pelataan. Eikä kaupunki ole välttämättä ihan heti tekemässä omaa krikettikenttää, hymähtää Salon kaupungin liikunnanohjaaja ja SM-viikkoa alusta lähtien Saloon ideoinut Saku Nikkanen.

Omat mausteensa tuo avauspäivänä torstaina järjestettävä iltatori.

– Suvisalon kanssa on alustavasti keskusteltu esimerkiksi lajikokeilujen mahdollisuudesta iltatorin aikana. Usemman urheilumuodon edustajat ovat ilmoittaneet toiveensa päästä esille iltatorin aikana, Nikkanen sanoo.

Tapahtumapaikkojen lyhyet etäisyydet toisiinsa nähden ovat merkittävät SM-viikon onnistumista silmällä pitäen.

– Myös Joensuussa kisat olivat varsin lähellä toisiaan, ja se teki tapahtumasta onnistuneen. Toki Kontiolahdelle oli välimatkaa enemmän, mutta suurin osa lajeista oli kompaktissa paketissa, Harri huomauttaa.

Kaupungin tehtävänä on luovuttaa omat tilansa SM-viikon käyttöön.

– Liikuntapalveluiden kenttäväki on avainasemassa siinä, että asiat järjestyvät. Markkinoinnin ja viestinnän puolelta tämä on hieno mahdollisuus näkyä valtakunnallisesti, Nikkanen kuvailee Salon roolia.

Eri lajien edustajat kutsutaan koolle ensimmäistä kertaa maaliskuun lopulla.

– Sitten ruvetaan vähitellen aikatauluttamaan eri lajeja eri ajankohtiin. Se on aina suuri paletti, sillä toisissa lajeissa kisataan neljä tuntia, toisissa neljä päivää. Lisäksi tulee vielä sumpliminen Ylen aikataulujen kanssa niin, että he saavat lähetysaikansa sopimaan sujuvasti, Harri kuvailee.

– On ihanaa, että pääsemme aloittamaan Salon tapahtuman suunnitelun näin aikaisin. Jos meillä olisi syksyyn mennessä tiedot suorituspaikoista ja alustavista aikatauluista, niin silloin tilanne olisi ajallisesti hyvä, hän lisää.

Erilaista vapaaehtoisuutta

Salon peräkkäisten kesien merkittävät urheilutapahtumat poikkeavat rakenteeltaan merkittävästi. Vaikka sekä lentopallon tämän vuoden Power Cup että SM-viikko kestävät neljä päivää, tarvitaan tapahtumiin hyvin erilaisia asioita.

Siinä missä Power Cupiin tarvitaan paljon apukäsiä muiden lajien urheiluseuroilta, vastaavat SM-viikon vapaaehtoistöistä lähinnä lajiliittojen jäsenet. Salolaisilta toivotaan lähinnä innostumista täällä uusista urheilulajeista.

– Olisi hienoa, jos paikalliset tulisivat tapahtuman yhteydessä tarjottaviin lajikokeilujen mahdollisuuksiin sankoin joukoin, toivoo Saku Nikkanen.

– Kaikkiaan urheilijoita on tulossa Saloon näillä näkymin noin tuhat ja talkootyöntekijöitä 500–600, toteaa Lentopalloliitosta SM-viikon pariin viime vuonna siirtynyt Päivi Harri.

SALON SM-VIIKKO 2021

Osallistumisensa varmistaneet lajit

AKK – autourheilu

Sulkapalloliitto (AirBadminton)

Agilityliitto

Ampumaurheiluliitto

Biljardiliitto

Bridge

Frisbeegolf

Golfliitto

Jousiammunta

Kriketti

Lacrosse

Moottoriliitto

Taekwondo

VAU/SUL – parayleisurheilu

Voimalajiliitto – otevoima ja Suomen vahvin -lajit