Airiston Helmen takana olevalta venäläismieheltä vakuustakavarikkoon yli kaksi miljoonaa euroa – käräjäoikeuden mukaan miestä epäillään muun muassa törkeästä veropetoksesta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on määrännyt Airiston Helmen takana olevan Pavel Melnikovin omaisuutta vakuustakavarikkoon lähes 2,4 miljoonaa euroa. Samalla käräjäoikeus totesi, että häntä epäillään törkeästä veropetoksesta vuosina 2008-2018 Paraisilla. Lisäksi perusteena oli epäilty törkeä työeläkevakuutusmaksupetos vuosina 2010-2018.

Vakuustakavarikkoon vaadittu summa on poliisin mukaan epäilty vältettyjen verojen ja työeläkevakuutusmaksujen määrä.

Poliisi on kertonut epäilevänsä, että yritys olisi käyttänyt pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Melnikov on kiistänyt rikosepäilyt.

Vakuustakavarikko on pakkokeino, jota voidaan käyttää jo rikosepäilyn aikana. Sen tarkoitus on turvata esimerkiksi sakkojen tai mahdollisten korvausten tai valtiolle mahdollisesti määrättävän rikoshyödyn maksaminen. Vakuustakavarikolla otetaan siis omaisuutta vakuudeksi pois rikoksesta epäillyltä, ettei sitä esimerkiksi kätketä tai siirretä pois maasta.

– Tämä haetaan sen takia, että omaisuutta ei hukata tai saateta ulottumattomiin tai muuten piiloteta. Ulosottomies on nyt se, joka määrittää, mitä takavarikkoon määrätylle omaisuudelle tehdään. Ilman ulosottomiehen lupaa tälle omaisuudelle ei saa tehdä mitään, kertoo rikoskomisario Antti Perälä keskusrikospoliisista.

Keskusrikospoliisi esitti vaatimuksen juuri nyt, sillä verotarkastuskertomus valmistui vuoden lopulla ja kävi läpi viranomaismenettelyssä vaadittavat toimenpiteet. Vaatimus esitettiin verotarkastuksen valmiiden laskelmien perusteella.

Huomiota herättänyt ratsia

Poliisi teki toissa syyskuussa laajan ja huomiota herättäneen etsinnän yhtiön ja Melnikovin kiinteistöihin Turun saaristossa. Poliisi takavarikoi tuolloin muun muassa 3,5 miljoonaa euroa käteistä.

Tämän takavarikon syynä oli epäily törkeästä rahanpesusta. Melnikovin mukaan rahoilla on laillinen alkuperä. Hänen juristinsa Kari Uotin mukaan käteiseen turvautuminen on hänen edustamansa venäläismiljonäärin normaali tapa toimia. Uoti kertoi viime heinäkuussa STT:lle, että Melnikov aikoo myydä kaikki kiinteistönsä Suomessa.

Rahanpesututkinnassa poliisi odottaa edelleen kansainvälisten oikeusapupyyntöjen valmistumista ennen kuin tutkinta etenee. Perälä kertoo, että poliisi on saanut vasta osan pyytämistään tiedoista.

STT

Kuvat: