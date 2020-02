Älä paljasta murhaajaa – teatteri Provinssi tarttui Hiirenloukkuun

Agatha Christien kirjoittamaa Hiirenloukkua on esitetty Lontoossa tähän mennessä lähemmäs 30 000 kertaa katkeamatta. Tämä on teatteri Provinssin Seppo Suomisen mielestä ihmeellinen juttu.

– Mutta kun katsoo näytelmän, sen roolihenkilöt ja juonen etenemisen, en ihmettele. Näytelmä lähtee viemään välittömästi, Suominen kertoi maanantaina esitellessään kevään uutuutta.

Provinssi valitsi Hiirenloukun ohjelmistoonsa yleisötoiveen perusteella. Valinta näyttää osuneen oikeaan, sillä näytelmä on kiinnostanut yleisöä etukäteen runsaasti muuallakin kuin Salossa.

130 vuotta sitten syntynyt Agatha Christie kirjoitti Hiirenloukun (The Mousetrap) vuonna 1948. Ensi-iltansa näytelmä sai Nottinghamissa vuonna 1952. Vielä samana vuonna se siirtyi esitettäväksi Lontooseen.

Novellina rikosnäytelmien klassikko ei ole ilmestynyt Britanniassa. Christie toivoi, ettei novellia julkaistaisi novellina niin kauan kuin näytelmää esitetään.

Ensimmäisen suomennoksen käsikirjoituksesta on tehnyt Seppo Loponen. Provinssissa nähtävä esitys on Aino Piirolan tuore suomennos, jota ei ole Suomessa aikaisemmin esitetty.

Ohjaaja Joonas Suomisen mielestä suomennos on raikastanut tekstiä ja tehnyt siitä ohjaajalle helpommin käsiteltävän. Jäätävää kauhua katkaistaan komedian keinoin niin, että katsojien mielenkiinto säilyy.

– Yleisö ei jaksa kauhua, jos sitä ei välillä laukaise komediallisilla elementeillä.

Hiirenloukussa eletään yhtä vuorokautta lumimyräkän keskellä 1950-luvun maaseudulla Englannissa. Molly Davis, Hannamaija Nikander ja Giles Davis, Heikki Saarinen, ovat perineet Mollyn tädiltä Monkswellin täysihoitolan. Hoitola on ensin tarkoitus myydä, mutta he päätyvät yrittäjiksi.

Radiouutiset kertovat Lontoossa tapahtuneesta murhasta samaan aikaan, kun täysihoitolaan saapuu erilaisia, persoonallisia vieraita. Heillä kaikilla on tarinansa ja myös salaisuutensa. Koko totuutta itsestään ei kerro kukaan.

– Hahmot ovat omia, vahvoja persoonia. Katsotaan, mitä heistä kaivetaan esiin, Joonas Suominen esittelee näytelmän rooleja.

Christopher Wreniä, erikoista nuortamiestä, esittää Kimmo Lehto . Majuri Metcalfina on Tommi Haakana ja herra Paravicininä Markku Mäkelä , jonka hahmossa on selviä yhtäläisyyksiä Hercule Poirotiin.

– Majuri on sotilaallinen ja erittäin kohtelias, karsimaattinen. Ainoa normaali, ehkä, Suominen miettii.

Miehisen naisen, neiti Casewellin, roolissa on Oona Hillgren .

Eija Suomela esittää itsetietoista rouva Bouleytä ja Erik Suomela ylikonstaapeli Trotteria. Pariskunta on esiintyjistä ainoa, joka on nähnyt alkuperäisen Hiirenloukun Lontoossa.

– Puhuvia päitä, Eija Suomela sanoo 15 vuotta sitten näkemästään näytelmästä.

Hän piti esitystä lähinnä tylsänä, mutta se piti käydä katsomassa kahdestakin syystä.

– Olin englannin opettaja ja näytelmä kuuluu yleissivistykseen.

Suomelan mielestä nyt nähtävä versio on paljon alkuperäistä eloisampi. Hän muistuttaa, miten Agatha Christiellä oli vankka tuntemus sekä farmasiasta että arkeologiasta.

– Hän tunsi myrkyt, Suomela sanoo arvoituksellisesti.

Mutta kuka on murhaaja? Se voi olla kuka tahansa. Tästä syystä katsojia on pyydetty vuosikymmenestä toiseen säilyttämään salaisuus niin, että kaikilla olisi mahdollisuus ratkoa sitä omassa mielessään.

– Käsiohjelmassa yleisön toivotaan olevan paljastamatta murhaajaa, Joonas Suominen sanoo.

Hiirenloukun on lavastanut Niina Suvitie , puvustus on Piritta Kämi-Conwayn ja maskeeraus sekä kampaukset Jasmin Oran . Työryhmä on sama, joka on toteuttanut useita teatteri Provinssin viime aikojen näytelmiä.

Hiirenloukun ensi-ilta teatteri Provinssin päänäyttämöllä torstaina 27.2. klo 19.