Alkoholin etämyynnistä tänään ratkaisu käräjiltä, suomalaismiehen syytetään välttäneen veroja liki 1,7 miljoonan euron edestä

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisun alkoholin etämyyntiä koskevassa oikeudenkäynnissä. Syyttäjän mukaan suomalaismies vältti veroja yli 1,65 miljoonan euron edestä myydessään ja maahantuodessaan alkoholia yli 235 000 litraa.

Myyntiä harjoitti syyttäjän mukaan suomalaisen syytetyn Viroon perustama rajavastuuyhtiö Creative Alpha Solutions kahden nettisivun kautta. Syyttäjän mukaan asiakkaat saattoivat tilata Virosta ja Latviasta Suomeen alkoholijuomia, virvoitusjuomia ja tupakkaa yhtiön vironviina.com ja balticbrännvin.se -verkkosivustojen kautta. Sivustolla ostaja ohjattiin valitsemaan tietty kuljetusyritys, joten syyttäjä katsoo että myyjä vähintäänkin välillisesti kuljetutti tuotteet Suomeen. Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta törkeästä veropetoksesta ja törkeästä alkoholirikoksesta.

Alkoholiverkkokaupat perustettiin kesällä 2014, ja Tulli kiinnostui niiden toiminnasta nopeasti. Maaliskuussa 2017 tutkinta oli valmis, ja Tulli katsoi, että verkkokaupat välttivät valmisteveroja yli 1,5 miljoonan euron edestä. Määrä on tarkentunut sittemmin.

Mies kiistää rikokset

Syytetty kiistää kirjallisessa vastauksessaan syyttäjän rangaistusvaatimukset perusteettomina. Hän kertoo olevansa Creative Alpha Solutions -yhtiön perustaja ja omistaja, ja lisäksi yhtiön hallituksessa toimii toinen henkilö. Syytetyn mukaan hallituksen jäsen on yhtiössä vastuuasemassa, ei suinkaan hän itse. Lisäksi syytetty katsoo, että yhtiö on vain myynyt alkoholijuomia verkkosivuillaan, jonka jälkeen tuotteet ovat olleet noudettavissa firman varastolta Tallinnassa. Hänen mukaansa yhtiö on ollut verovelvollinen Viroon, ei Suomeen.

– Vaihtoehtoisesti asiakas on voinut valtuuttaa erillisen logistiikkayhtiön järjestämään tuotteiden kuljetuksen Suomeen, syytetty sanoo kirjallisessa vastauksessaan.

Näin hän perustelee, ettei hänen perustamansa yhtiö ole harjoittanut etämyyntiä, eikä siten syyllistynyt rikoksiin.

Lisäksi mies vetoaa muun muassa siihen, ettei etämyyntiä EU:n sisällä saisi kieltää. Hänen mukaansa Suomen lainsäädäntö on epäjohdonmukaista, ja etämyyntiä koskevat viranomaisohjeet ovat epäselviä. Kyse on esimerkiksi siitä, saako myyjä avustaa jollakin tavalla alkoholin tuonnissa Suomeen ja missä määrin näin saa tai ei saa tehdä.

