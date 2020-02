Amerikkalainen F-35-hävittäjä vuorossa Hornetien seuraajatesteissä – laaja käyttäjäkunta ja hyvä tilauskanta tuo etua, mutta onnistuuko käyttö ja huolto itsenäisesti Suomessa?

Ilmavoimien uudeksi hävittäjäksi tarjolla olevien ehdokkaiden testit jatkuvat Suomessa. Satakunnan lennostossa Pirkkalassa esitellään tänään amerikkalaisen Lockheed Martinin F-35-hävittäjää.

Myrskyinen sää viivästytti pahasti koneiden matkaa Yhdysvalloista Suomeen. Kaksi F-35A-hävittäjää laskeutui Pirkkalaan lopulta vasta eilen illan jo pimennyttyä.

Valmistaja on mainostanut viidennen sukupolven hävittäjäksi kutsumaansa konetta muun muassa sensoriteknologialla ja häiveominaisuuksilla. Kone voi lentää myös taisteluun niin, että ohjuksia ja pommeja on sisällä asekuilussa, eikä koneen alla roiku mitään ylimääräistä lisäämässä sen näkymistä tutkassa.

Amerikkalaishävittäjän etuna on se, että sitä on tilattu ja myyty paljon eri puolille maailmaa – muun muassa Tanskaan sekä Norjaan ja viimeksi Puolaan. Israel on kertonut käyttäneensä konetta myös taistelutehtävissä.

Suurin F-35:n tilaaja ja käyttäjä on Yhdysvallat. Hyvät tilausnäkymät ja 2070-luvulla kaavailtu käyttöikä tuovat varmuutta siitä, ettei koneen päivittäminen ja huolto lopu ennen aikojaan tai jää liian kapeille harteille.

Suomalaisessa keskustelussa ehkä eniten huolta on aiheuttanut se, saadaanko Yhdysvalloista tänne tarpeeksi varaosia, teknologiaa ja tietotaitoa hävittäjien käyttämiseen ja huoltamiseen itsenäisesti silloinkin, kun mahdollinen kriisi on katkaissut yhteyden ulkomaailmaan.

Turkki sai potkut hävittäjäohjelmasta

Yksimoottorisesta F-35:stä on valmistettu kolmea versiota, joista Suomelle kaupataan perinteisesti nousevaa ja laskeutuvaa A-versiota. Lisäksi hävittäjästä on erittäin lyhyen nousukiidon vaativa ja pystysuoraan laskeutuva B-versio sekä lentotukialuksille tarkoitettu C-versio.

Kaikissa versioissa on paikka vain yhdelle lentäjälle, joten koulutus perustuu vahvasti simulaattoreihin.

F-35-projektia ovat vuosien varrella leimanneet teknologiset ongelmat, useat viivästykset ja kulujen nouseminen suunnitellusta. Nyt F-35A:n niin sanottu flyaway-yksikköhinta hinta pelkälle koneelle on saatu valmistajan mukaan painettua 78 miljoonaan dollariin (71 miljoonaan euroon).

Myös poliittisia kiistoja on ollut: hävittäjäohjelmaan on kuulunut Yhdysvaltain lisäksi kahdeksan kumppanimaata, joissa on muun muassa valmistettu osia F-35:een. Yhdysvallat ilmoitti viime vuonna sulkevansa Turkin ulos ohjelmasta sen jälkeen, kun maa oli ostanut uudenaikaisia S-400-ilmatorjuntaohjuksia Venäjältä.

Super Hornet viimeisenä ensi viikolla

HXChallenge-testeissä jokainen ehdokas on tuonut koneitaan Suomeen viikoksi. Tarkoituksena ei ole asettaa ehdokkaita paremmuusjärjestykseen vaan todentaa, että valmistajien lupaukset muun muassa sensoreiden suorituskyvystä pitävät paikkansa.

Ennen F-35:tä testiviikkonsa Suomessa ovat jo läpikäyneet Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Saab Gripen E. Ensi viikolla Suomeen saapuu ehdokkaista viimeisenä testattava Boeingin Super Hornet.

Suomi sai valmistajien vastaukset tarkennettuun tarjouspyyntöön viime kuussa. Lopulliset sitovat tarjouspyynnöt lähtevät maailmalle myöhemmin tänä vuonna.

Valtioneuvoston on määrä tehdä hankintapäätös uusista hävittäjistä ensi vuonna. Koneet on suunniteltu otettavaksi käyttöön vaiheittain vuosina 2025-30 Hornetien poistuessa rivistä.

STT

