Amerikkalaismediat: Demokraattien Iowan vaalikokouksen ensimmäisiä tuloksia on luvassa puoliltaöin Suomen aikaa

Demokraattien Iowan vaalikokouksen ensimmäisiä tuloksia on luvassa puoliltaöin Suomen aikaa, kertovat yhdysvaltalaismediat. Alun perin tuloksia piti saada varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa, mutta lopulta ilmoitettiin, että ensimmäisiä tuloksia oli määrä ilmoittaa vasta puoliltaöin Suomen aikaa.

Tulosten julkistus viivästyi reilusti uuteen laskentatapaan liittyvien ongelmien takia.

Yhdysvaltalaismediassa tuloksien viivästymistä on kuvattu muun muassa katastrofiksi ja sotkuksi.

Uutiskanava CNN:n mukaan useat ehdokkaat ovat jo poistuneet Iowasta New Hampshireen, jossa järjestetään esivaalit ensi viikolla.

Vasemmistolainen senaattori Bernie Sanders on kertonut johtavansa ääntenlaskentaa. Hän perustaa tietonsa kampanjatiiminsä tekemiin laskelmiin.

Myös maltillinen ex-pormestari Pete Buttigieg on julistanut lähtevänsä Iowasta ”voitokkaana”.

https://edition.cnn.com/politics/live-news/iowa-caucuses-live-results-coverage-2020/index.html

STT