Analyysi: Kustannustehoton suomalainen mäkihyppy hiipuu hitaasti mutta varmasti

Salpausselän kisat alkoivat perjantaina suurmäen kilpailulla.

Lahden betoni oli suomalaishyppääjille tyly: karsinnan läpäisi vain kolme seitsemästä suomalaishyppääjästä ja itse kisassa suomalaistrio putosi toiselta hyppykierrokselta.

Harvalukuisen yleisön edessä hypätyn kisan paras suomalainen oli paimiolaislähtöinen Niko Kytösaho, joka sijoittui 39:nneksi. Jarkko Määttä oli 43:s ja Antti Aalto 44:s.

– Mönkään meni, Suomen päävalmentaja Lauri Hakola tiivisti tunnelmat STT:lle.

Suomalainen mäkihyppy hiipui hitaasti mutta varmasti koko 2010-luvun. Suomalaisten mieshyppääjien keräämät maailmancupin pisteet jäivät neljä kertaa jopa alle sadan.

Maailmancupin pisteitä jaetaan 30:lle toiselle kierrokselle selvinneelle hyppääjälle: voittaja saa sata pistettä ja 30:s yhden pisteen.

Viime kaudella nähtiin pieni valonpilkahdus, kun Antti Aalto keräsi yksin 288 pistettä. Muut suomalaishyppääjät keräsivät yhteensä kahdeksan pistettä.

Kuluva kausi on sujunut taas surullisemmin. Alkukauden loukkaantumisesta toipunut Aalto on kerännyt 28/38 kilpailun jälkeen 119 ja Kytösaho kymmenen pistettä. Kaikkien muiden suomalaishyppääjien pistetili on avaamatta.

Esimerkiksi Norja ja Slovenia ovat saaneet tällä kaudella peräti 11 eri hyppääjää maailmancupin pisteille, Itävälta ja Japani kymmenen, Saksa yhdeksän ja Puolakin kahdeksan hyppääjää. Tämän kuusikon kyydistä Suomi on jäänyt jo ratkaisevasti.

Naisten puolella tilanne ei ole yhtään sen parempi. Tällä kaudella maailmancupin pisteille ovat suomalaisista päässeet vain Julia Kykkänen ja Susanna Forsström. Kaksikko on kerännyt yhteensä 13 pistettä ja on maailmancupissa sijoilla 40 ja 45.

Tähän väliin musertava tietokilpailukysymys:

Minä vuonna suomalainen mäkihyppääjä on voittanut viimeisimmän MM- tai olympiamitalin?

Vastaus: vuonna 2007 (Harri Olli MM-hopeaa).

Viime kaudella Suomesta löytyi enää 45 aikuista mäkihyppääjää. Alle 18-vuotiaita junioreita oli vaivaiset 179. Tästä ”massasta” on mahdotonta seuloa lukuisia maailmancup-tason hyppääjiä.

Mäkihypyn tukirahat ovat pudonneet luonnollisesti rajusti, mutta ovat silti suuret suhteessa mitättömään harrastajamäärään. Esimerkiksi täksi kaudeksi Olympiakomitean jakoi mäkihypylle tehostamistukea 110 000 euroa eli noin 2 500 euroa yhtä hyppääjää kohti.

Suurmäkiä Suomessa on vielä toistaiseksi viisi: Lahden lisäksi Kuopiossa, Kuusamossa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä.

Esimerkiksi Kuopion Puijon suurmäki rakennettiin vuonna 1998. Mäkeä käyttää noin 20 hyppääjää ja mäen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 330 000 euroa. Ei kovin kustannustehokasta.

Miettikääpä sitä meteliä, jos Puijon mäen kanssa samana vuonna rakennettua Salohallia voisivat käyttää vain LP Viesti ja Vilpas?

Suomalaisten pisteet miesten maailmancupissa 2011-2020

2019–2020: 129* (2 hyppääjää pisteillä)

2018–2019: 296 (4)

2017–2018: 19 (2)

2016–2017: 64 (3)

2015–2016: 56 (2)

2014–2015: 410 (7)

2013–2014: 740 (8)

2012–2013: 87 (4)

2011–2012: 511 (5)

* Tilanne 28/38 kilpailun jälkeen.

Maailmancupin osakilpailun 30 parasta saa pisteitä. Voittaja saa 100 pistettä ja 30:s yhden pisteen.

Kaudella 2010–2011 Matti Hautamäki oli maailmancupin kokonaiskilpailun kahdeksas 764 pisteellä.