Apple antoi tulosvaroituksen koronaviruksen vuoksi – myös iPhone-toimitukset voivat vaikeutua

Teknologiayhtiö Applen liikevaihto on jäämässä kuluvalla vuosineljänneksellä odotettua pienemmäksi. Syynä tähän ovat koronavirusepidemian vaikutukset yhtiön tuotantoon ja myyntiin Kiinassa.

Yhtiö ei ole pystynyt valmistamaan ja myymään puhelimia Kiinassa odotusten mukaisesti, kun sen tehtaita ja kauppoja on ollut suljettuna koronaviruksen vuoksi. Tuotannon palautuminen normaaliksi on ollut odotettua hitaampaa. Yhtiön mukaan myös iPhone-älypuhelimien maailmanlaajuiset toimitukset voivat hetkellisesti vaikeutua asian vuoksi.

Applen kauppoja Kiinassa on avattu uudelleen, mutta niiden aukioloaikoja on rajoitettu ja asiakasmäärät ovat jääneet vähäisiksi.

Applen lisäksi monien muidenkin yritysten tuotantoketjut ovat häiriintyneet, kun niiden tuotantotehtaita Kiinassa on suljettu. Muun muassa urheiluvaatejätit Nike ja Adidas ovat varoittaneet, että virus voi vaikuttaa negatiivisesti niiden tulokseen.

Kiinassa koronavirukseen on kuollut jo lähemmäs 1 900 ihmistä ja yli 72 000 sairastunut.

STT

