Aseistautuneet rosvot ryöstivät vessapaperirullia koronaviruksesta kärsivässä Hongkongissa

Hongkongissa poliisi etsi maanantaina rosvoja, jotka olivat varastaneet vessapaperirullia. Alueella on pulaa perustarvikkeista, sillä kaupunkilaiset ovat koronavirushuolen takia ostaneet kauppojen hyllyjä tyhjiksi.

Poliisin mukaan kolme miestä oli uhannut rekkakuskia paikallisella supermarketilla. Kolmikko varasti vessapaperia yli 1 000 Hongkongin dollarin eli noin 120 euron edestä.

Esimerkiksi vessapaperista on tullut kuumaa tavaraa, vaikka hallinto onkin vakuuttanut, että viruksen leviäminen ei vaikuta tarvikkeiden saantiin. Vessapaperin lisäksi kysyntää on ollut muun muassa riisille, pastalle, käsidesille ja siivoustarvikkeille.

Monet marketit eivät ole pystyneet täydentämään varastojaan riittävän nopeasti, joten ihmiset jonottavat kauppoihin jo ennen niiden avautumista.

Hongkongilaisen South China Morning Postin mukaan lähes 60 ihmistä on saanut koronavirustartunnan ja yksi ihminen on kuollut kaupungissa.

Paikallisten mielessä on yhä sarsin leviäminen vuonna 2003. Tuolloin 299 hongkongilaista kuoli sairauteen.

