Australian maastopalot hiipuvat, mutta ilmastokeskustelu roihahti uudelleen – hiilikysymys jakaa puolueita

Australiassa raivonneet maastopalot on saatu pääosin hallintaan. Pelastusviranomaiset kertoivat aiemmin tällä viikolla, että pahasti kärsineessä Uudessa Etelä-Walesissa tuhoa levittäneet palot on saatu kuriin ensimmäistä kertaa sitten syyskuun.

Muissa osavaltioissa on vielä paloja, mutta useimmat australialaiset ovat voineet palata normaaliin elämään ja luopua palojen ja ilmanlaadun jatkuvasta tarkkailusta.

Poliitikkojen kinastelu ilmastotoimista jatkuu, ja kiista repii railoja myös puolueissa. Ilmastotutkijoiden mukaan on selvää, että ilmastonmuutos on luonut edellytykset Australian rajuille paloille.

Tästä huolimatta kysymys hiilestä ja sen tuista on edelleen herkkä. Pääministeri Scott Morrisonin konservatiivipuolueessa jotkut maaseudun edustajat vaativat uusia tukiaisia hiilivoimaloille samalla, kun puolueen liberaalimmat jäsenet peräävät tiukempia ilmastotoimia.

Myös oppositiossa oleva työväenpuolue on jakautunut. Osa puolueen jäsenistä haluaa muuttaa linjaa hiilimyönteisemmäksi. Puolueen varapuheenjohtaja Richard Marles kommentoi vaikeaa hiilikysymystä toteamalla, ettei puolue sulje pois uusien hiilivoimaloiden rakentamista, jos markkinoilla on niille kysyntää. Aiemmin hän oli ottanut selvästi tiukemman kannan hiiltä vastaan.

Työpaikat vaakalaudalla

Politiikkojen kipuilulle on selkeä syy – osalle äänestäjistä hiili merkitsee työtä ja toimeentuloa.

Australian luonnostaan kuiva ja kuuma ilmasto tekee maan herkäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksille, mutta valtio on myös erittäin suuri hiilentuottaja. Australian sähköstä noin kolme neljännestä tuotetaan hiilellä ja hiilen viennin arvo nousee 60 miljardiin Australian dollariin (37 miljardiin euroon). Vain rautamalmi on suurempi vientituote.

Hiilentuotanto on suuri työllistäjä Australian väkirikkaimmissa Uuden Etelä-Walesin ja Queenslandin osavaltioissa ja energiasyöppö alumiiniteollisuus vielä isompi.

Vaatimuksia tiukemmasta ilmastopolitiikasta nousee silti esille. Edellinen pääministeri Tony Abbott hävisi parlamenttipaikkansa riippumattomalle Zali Steggallille viime vaaleissa. Steggall on entinen hiihdon olympiamitalisti ja ajaa tiukempaa ilmastolinjaa.

Hän on tehnyt lakialoitteen, että Australian tulisi tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Osa kiistakysymyksistä siirrettäisiin aloitteen myötä riippumattoman asiantuntijaryhmän ratkaistavaksi.

– Australian vauraus on kovalla työllä rakennettu fossiilisten polttoaineiden varaan. Se pitää tunnistaa ja siitä pitää olla kiitollinen, mutta on tunnustettava, että meidän täytyy edetä, Steggall sanoo.

Maastopalojen odotetaan käyvän jatkossa yhä rajummiksi ja seuraava palokausi on vain puolen vuoden päässä. Steggallin mukaan asiassa tarvitaan nopeampaa toimintaa kuin mihin poliitikot keskenään kykenevät.

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/feb/09/labors-richard-marles-wont-rule-out-supporting-new-coal-developments

STT

