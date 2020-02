Australian pääkaupungissa lämpöennätys rikki maastopaloista johtuvan hätätilan keskellä

Australian pääkaupungissa Canberrassa rikottiin sunnuntaina lämpöennätyksiä samaan aikaan kun alueelle on julistettu hätätila rajujen maastopalojen vuoksi. Helmikuu on Australiassa kuumimpia kesäkuukausia.

Sunnuntaina aamuyöllä lämpöä oli 26,7 astetta. Lämpötila ei laskenut yön aikana kertaakaan sitä alemmaksi, mikä on maan ilmatieteen laitoksen mukaan ennätys. Asiasta kertoo Canberra Times -sanomalehti.

Uutistoimisto AFP kertoo lisäksi, että ranskalaisen Meteo France -sääpalvelun meteorologin mukaan Canberrassa mitattiin lauantaina 42,7 asteen lämpötila. Edellinen 42,2 asteen ennätys oli vuodelta 1968. Australian ilmatieteen laitos ei uutistoimiston mukaan kuitenkaan ollut vahvistanut tätä ennätystä.

https://www.canberratimes.com.au/story/6609390/canberra-records-all-time-highest-minimum-temperature/?cs=14225

STT