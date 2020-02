Boeingin Super Hornet päättää Suomen hävittäjätestit

Ilmavoimien Hornet-hävittäjien seuraajaehdokkaiden testit ovat edenneet viimeiseen vaiheeseen. Viidentenä valmistajana on vuorossa amerikkalainen Boeing ja sen F/A-18 Super Hornet.

Yhtiö on tuonut hävittäjästään Pirkkalaan yksi- ja kaksipaikkaiset E- ja F-koneet sekä kolmantena elektroniseen sodankäyntiin varustellun EA-18G Growler -version.

Kaksimoottorisen Super Hornetin pääkäyttäjä on Yhdysvaltain merivoimat, joka on lentänyt koneilla jo 2000-luvun alusta saakka. Hävittäjille on kertynyt käyttökokemusta myös taistelutehtävissä.

Viidestä ehdokkaasta siirtyminen Super Hornetiin olisi Suomelle luultavasti sujuvinta, koska kyseessä on nykyisen hävittäjäkalustomme pohjalta kehitetty uusi, joskin kookkaampi versio. Suomalaisyrityksille on myös kertynyt runsaasti kokemusta yhteistyöstä Boeingin kanssa.

Valmistaja mainostaakin Suomen säästävän rahaa, koska se voi hyödyntää jopa 60 prosenttia nykyisiä Horneteja varten luodusta infrastruktuurista myös Super Horneteille ja Growlerille. Miehistöjen kouluttaminen uuteen malliin kestää Boeingin mukaan vain kuukauden.

Riittääkö päivityksiä ja käyttäjiä?

Uutta Super Hornetissa ovat muun muassa rungonmyötäiset lisäpolttoainetankit, uusi ohjaamojärjestelmä ja sensorit sekä konetyyppiin integroidut uudet aseet. Vastustajan sensoreita häiritsevän Growler-version taas on arvioitu olevan tällä hetkellä maailman johtava elektronisen sodankäynnin kone.

Boeingin mukaan lentotukialuskäyttöön suunniteltu kone sopii hyvin Ilmavoimien liikkuvaan taistelutapaan ja maantietukikohtiin.

Kenties suurin kysymysmerkki Super Hornetin osalta on se, loppuvatko koneen päivitykset ja supistuuko sen muu käyttäjäkunta liian aikaisin. Ensimmäisten Super Hornetien tuotanto alkoi jo samoihin aikoihin kuin Suomi vastaanotti nykyiset Hornetinsa. Ilmavoimien tavoitteena on käyttää uusia hävittäjiä 2060-luvulle saakka.

Yhdysvalloissa on jo uutisoitu, että merivoimat haluaisi lopettaa uusien Super Hornetien tilaukset ensi vuoteen ja ohjata säästyvät rahat uuden tukialushävittäjän kehitysohjelmaan. Merivoimat lentänee silti Super Horneteilla vielä ainakin 2040-luvulla.

Valintapäätös ensi vuonna

Tammikuun alussa alkaneessa HXChallenge-testitapahtumassa ei aseteta ehdokkaita paremmuusjärjestykseen vaan todennetaan, että valmistajien aiemmin ilmoittamat suorituskykyarvot pitävät paikkansa. Aiemmin testattavana ovat jo käyneet yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, ranskalainen Dassault Rafale, ruotsalainen Saab Gripen E sekä amerikkalainen Lockheed Martin F-35A. Saabin tarjoukseen sisältyy hävittäjien lisäksi myös GlobalEye-valvontalentokone.

Puolustusvoimat on saanut hävittäjävalmistajilta vastaukset tarkennettuun tarjouspyyntöönsä. Neuvottelut jatkuvat, ja lopullinen sitova tarjouspyyntö lähtee valmistajille myöhemmin tänä vuonna.

Valioneuvosto tekee päätöksen uudesta hävittäjämallista ensi vuonna. Uudet koneet on määrä ottaa käyttöön vaiheittain vuosina 2025-30.

Uusien hävittäjien hankinta hoidetaan erillisrahoituksella, ja enimmäishinnaksi on asetettu 10 miljardia euroa. Koneiden käyttökustannukset täytyy sen sijaan kattaa nykyiseen tapaan normaalista puolustusbudjetista.

