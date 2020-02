Brexitin vaikutukset mietityttävät Britanniassa asuvia suomalaisia. Toistakymmentä vuotta sitten Brittein saarille muuttanut salolaissyntyinen Pirita Suomela suunnittelee miehensä Peter Adamsin kanssa muuttoa Suomeen.

– Emme halua enää asua täällä. Ilmapiiri on ikävä. Brexitin vaikutus näkyy ihmisten asenteissa ja käyttäytymisessä. Britanniassa on aina ollut rasistista suhtautumista ulkomaalaisiin, mutta nyt siitä on tullut hyväksyttyä käytöstä, Suomela sanoo.

Hän kertoo saavansa osakseen ikäviä katseita esimerkiksi kaupassa puhuessaan lapselleen suomea.

– Hirveä määrä tuttujamme on jo lähtenyt tai lähdössä täältä. Ne jäävät, keillä on omistusasunto ja lapset kotiutuneet tänne.

Suomela korostaa, että on vaikea erottaa, mitkä kaikki yhteiskunnan ongelmista johtuvat brexitistä ja mikä on kymmenen vuotta vallassa olleen konservatiivihallituksen vaikutusta.

– Monista asioista syytetään EU-jäsenyyttä, vaikka niihin olisi voitu vaikuttaa EU:sta huolimatta. Valtion virkamiehet ovat kolme vuotta pyörineet brexitin ympärillä eikä mitään sisäpolitiikkaa koskevia päätöksiä ole sinä aikana tehty.

Suomela arvioi, että brexitin valmisteluun on käytetty rahaa monen vuosikymmenen EU-jäsenyyksien edestä.

– Julkisista palveluista on jäänyt jäljelle vain luuranko. Neuvolasta pitää tuoda kakkavaipat kotiin, koska siellä ei säästösyistä tyhjennetä enää roskiksia, hän kertoo.

– Päättäjiä eivät kiinnosta pätkääkään sisäpoliittiset kysymykset eivätkä paikallishallinnon asiat. Pohjois-Irlannissa ihmisiä huolettaa erityisesti yhteiskuntarauhan ja elinkeinoelämän kohtalo. Sieltä tehdään paljon kauppaa Irlannin tasavallan rajan yli. Skotlannissa koetaan, että heidät on unohdettu täysin. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole kovin yhtenäinen tätä nykyä.

Pirita Suomela toteaa, että brexitin vaikutuksista työntekijöiden oikeuksiin ollaan huolestuneita kautta maan: EU:n säädökset ovat paljon brittiläisiä paremmat. Hän työskentelee hyväntekeväisyysjärjestössä toimitusjohtajan assistenttina, mutta on parhaillaan äitiyslomalla. Puolen vuoden palkallinen äitiysloma on lopuillaan ja Suomela on alkanut hakea töitä Suomesta. Britannian itärannikolla Lowestoftissa asuva nainen epäilee, ettei voisi palata Lontooseen, vaikka jäisi Britanniaan asumaan:

– Siellä päivähoitomaksut veisivät puolet nettopalkastani.

Suomela muutti Isoon-Britanniaan vuonna 2007 Irlannissa viettämänsä vaihto-oppilasvuoden jälkeen.

– Tyypillisesti miehen perässä. Asuimme pari vuotta Pohjois-Irlannissa, josta mieheni on kotoisin ja muutimme sitten Dubliniin. Englantiin tulimme vuonna 2010.

Suomela haki heti vuoden 2016 brexit-kansanäänestystä seuranneena päivänä pysyvään oleskeluun oikeuttanutta permanent residence -asiakirjaa.

– En luottanut yhtään siihen, että asiat hoituisivat ilman sitä. Luvan saanti kesti puoli vuotta ja vaati viiden kilon pahvilaatikollisen selvityksiä. Onneksi en ole koskaan heittänyt mitään pois, joten asumisoikeutta perustelleet osoitelaput olivat koko ajalta tallessa.

Luvan saatuaan Suomela alkoi säästää rahaa hakeakseen kansalaisuutta, jonka sai kaksi vuotta sitten.

Salolaislähtöinen Roosa Viloma muutti vuonna 2015 Lontooseen opiskelemaan muotialan johtamista ja valmistui puolitoista vuotta sitten. Nykyään hän hoitaa tanskalaisen Wood Wood -muotibrändin kansainvälistä jälleenmyyntiä.

– Olen miettinyt muuttoa jo jonkin aikaa. Luultavasti lähden vuoden sisällä Kööpenhaminaan, koska voin vaihtaa työpaikkaa firman sisällä.

Viloma kuvaa Lontoossa viettämiään vuosia korvaamattomiksi.

– On ollut aivan parasta olla täällä kaksikymppisenä sinkkuna! Olen tavannut suuren määrän uusia ihmisiä ja solminut kontakteja, mutta ei tämä tästä enää kummallisemmaksi muutu; tuntuu, että on nähnyt kaiken ja juhlinutkin jo tarpeeksi, Viloma nauraa.

– Lisäksi Lontoo on aivan älyttömän kallis paikka asua. Asun nykyään Chelseassa vuokralla kämppiksen kanssa, mutta olisi kiva saada oma asunto.

Viloma toteaa, että EU-kansalaisena Britanniaan asettuminen oli helppoa netissä täytettävine hakemuksineen, mutta brexit tulee aiheuttamaan lisätyötä.

– Asia on ollut esillä paljon ja koko ajan, joten juttuihin on turtunut. Välillä on suorastaan lietsottu paniikkia ja maalattu uhkakuvia ruoan ja lääkkeiden loppumisesta, hän huomauttaa.

– Olen suhteellisen rennolla mielellä brexitin suhteen. Finanssialalla työskenteleviin kavereihini se vaikuttaa enemmän ja heillä on kova halu lähteä pois. On epävarmaa, missä esimerkiksi firmojen pääkonttorit jatkossa sijaitsevat.

Somerolaissyntyinen Timi Tamminen muutti Lontooseen syksyllä 2017 opiskelemaan musiikkia Goldsmithin yliopistossa. Hän aikoo toistaiseksi jäädä Lontooseen, mutta muuttaa myöhemmin Yhdysvaltoihin.

– Haen Britannian kansalaisuutta heti, kun se on mahdollista eli asuttuani täällä viisi vuotta, Tamminen kertoo.

– En usko, että brexit pahemmin vaikuttaa omaan elämääni enkä ainakaan murehdi sitä etukäteen. Täällä on niin paljon eri kulttuureja ja maahanmuuttajia, että tulisi kaaos, jos muiden kansallisuuksien oleskelua vaikeutettaisiin.

Tamminen lopetti yliopisto-opiskelut vuoden jälkeen ja työskentelee nyt musiikin tuottajana kotonaan Hackneyssä.

– Tykkään asua täällä enkä ole kertaakaan tuntenut, etten olisi tervetullut. Fiilis saattaisi olla toinen jossain pienemmässä englantilaiskylässä.

Someron elinkeinoasiantuntija Antti Leinon brittiläinen puoliso Nawshin Awlad Leino elää kahden maan välissä. Pariskunta kiirehti naimisiin, koska Briteissä arveltiin, että avioituminen ennen brexitiä parantaisi ulkomaalaisen puolison mahdollisuutta asettua Britanniaan.

– Ilman töitä ei pysty elämään ja siksi asumme vielä eri maissa. Minun urani kannalta olisi parempi olla Suomessa, mutta Nawshin ei pysty yhtä hyvin rakentamaan uraa täällä, Leino toteaa.

Bangladeshilaissyntyinen Nawshin Awlad Leino on asunut Lontoossa kolmivuotiaasta asti, mutta siitä huolimatta hän joutuu toisinaan kokemaan ulkopuolisuutta etnisen taustansa vuoksi. Itseoppinut ohjelmistosuunnittelija etsii parhaillaan töitä Suomesta ja suunnittelee muuttoa Somerolle.

– Olemme päättäneet kasvattaa lapsemme Suomessa maan paremman elintason takia, mutta muuttaa myöhemmin Britanniaan, hän kertoo.

Awlad Leino on huolissaan Britannian ja EU-maiden tulevista suhteista ja miettii, ratkaistaanko ne kahdenvälisissä neuvotteluissa vai koko Eurooppaa koskevasti.

– Brexit on luonut paljon epävarmuutta. Pääministeri Boris Johnsonilla ja muutamilla valituilla on nyt paljon valtaa tehdä päätöksiä brexitin suhteen kuulematta parlamenttia.