Britanniassa ja Ranskassa paikataan Dennis-talvimyrskyn tuhoja – tie- ja raideliikenne takkuaa

Britanniassa viikko on alkanut siivoamalla talvimyrsky Denniksen jälkiä. BBC:n mukaan ympäri Britanniaa on edelleen voimassa yli 300 tulvavaroitusta.

Myös matkustaminen on hankalaa, sillä teitä on poikki ja osa raideliikenteestä takkuaa. Hädin tuskin brittimedian ”vuosisadan myrskyksi” nimetystä Ciarasta selvinneet tiet ja raiteet kokivat jälleen vaurioita Denniksen sateiden ja tuulten kourissa.

Esimerkiksi Etelä-Walesissa Aberdaronissa tuulen nopeudeksi on mitattu lähes 42 metriä sekunnissa. Lentoyhtiöt British Airways ja Easyjet ovat peruneet lentoja.

Ympäristöministeri George Eustice kertoi hallituksen tehneen tulvimisen estämiseksi ”kaiken mahdollisen, huomattavalla määrällä rahaa”.

– Ilmastonmuutoksen luonteen vuoksi emme koskaan voi suojella jokaista taloutta, emmekä myöskään sen takia, että tällaisista tilanteista on tulossa entistä rajumpia, Eustice lisäsi.

Viikonloppuna kaksi ihmistä kuoli Englannin eteläosassa Denniksen seurauksena. Toinen löytyi merestä Kentin rannikon ulkopuolella, toinen putosi öljytankkerilta lähellä Margatea.

Sähköyhtiö Enediksen mukaan 450 työntekijää työskenteli palauttaakseen sähköt 30 000 kotitalouteen Britanniassa.

Denniksen vaikutukset tuntuvat muuallakin

Myrsky pieksi myös Ranskaa, ja esimerkiksi noin 20 000 ihmistä oli yhä maanantaina ilman sähköä. Dennis sekoitti myös Ranskan raideliikennettä. Sunnuntaina illalla ilmatieteen laitos Meteo-France kertoi, että pahin näytti olevan jo ohi ja tuulennopeuden laskeneen alle 28 metriin sekunnissa.

Dennis rantautui sunnuntaina myös Ruotsin länsirannikolle ja Tanskaan. Uutistoimisto TT:n mukaan Lounais-Ruotsin vesistöt ovat ääriään myöten täynnä viime viikonloppujen vesisateiden jäljiltä. Esimerkiksi Lagan-joen kerrottiin olleen tulvillaan vettä jo ennen viikonlopun sateita.

Viikonloppuna Tanskassa 4-vuotiaan kerrottiin loukkaantuneen vakavasti, kun puu kaatui hänen päälleen myrskyssä. Hän oli sunnuntaina sairaalahoidossa.

