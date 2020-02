Bullsille toinen perättäinen tappio, Markkanen poissa kentiltä vielä viikkoja

Chicago Bulls joutui palaamaan New Yorkin -retkeltään tappio takataskussa, kun kotijoukkue Brooklyn Nets vei koripallon NBA:ssa 118-133-voiton.

Bulls pelasi ilman tärkeää pisteentekijäänsä Lauri Markkasta, joka on lantiovamman takia sivussa kentiltä ainakin helmikuun loppupuolelle. Tappio oli Bullsille jo toinen perättäinen. Torstain vastaisena yön joukkue koki kirvelevän jatkoaikatappion Indiana Pacersin vieraana.

Chicagon pitivät pisteissä kiinni väkevimmin 22 pistettä ottanut Zach LaVine ja 19 pistettä tehnyt Luke Kornet. Brooklynin Kyrie Irving sen sijaan vastasi 54 pisteellä.

Chicago Tribune -lehden mukaan Bullsin huono tuuri loukkaantumisten kanssa näyttää jatkuvan: takamies Kris Dunn sai vamman oikeaan polveensa vain muutaman sekunnin pelin jälkeen. Hän ei palannut enää kentällä ja suuntaa lehden mukaan seuraavaksi lääkärin vastaanotolle Chicagoon.

– Tosi tyhmä juttu. Sanon aina, että urheilussa pahinta ovat vammat, Zach LaVine kommentoi lehden mukaan joukkuekaverinsa tilannetta.

Nets pitää NBA:n itälohkossa seitsemättä sijaa, Bulls on yhdeksäntenä.

STT

