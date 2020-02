Chicago Bulls on kärsinyt jo kuudennen perättäisen tappionsa koripallon NBA:ssa. Washington Wizards kellisti Bullsin kotonaan 126-114.

Tappioputki sivuaa Chicagon kauden pisintä.

Bullsia ei pelastanut Washingtonissa edes ykköstähti Zach LaVinen huippuvire. LaVine hurjasteli ottelussa 41 pistettä.

Chicago on pelannut tammikuun lopulta asti ilman Lauri Markkasta, joka on sairauslomalla lantion rasitusvamman takia.

STT

