Carolinan Sebastian Aho iski joukkueensa parhaat tehot, Edmonton vei silti voiton

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Carolina Hurricanesin Sebastian Aho teki kaksi maalia ja nappasi yhden syöttöpisteen kotiottelussa Edmonton Oilersia vastaan. Ahon ponnistelut eivät kuitenkaan riittäneet, sillä Hurricanes hävisi Oilersille jatkoajalla 3-4. Hurricanes on hävinnyt kolmesta viime pelistään kaksi.

Aho on onnistunut tekemään joko maalin tai hankkimaan syöttöpisteen yhdeksässä peräkkäisessä ottelussa. Hän on summannut tuona aikana 9+6 pistettä.

Teuvo Teräväinen kirjautti Ahon toisesta maalista itselleen syöttöpisteen. Aho (33+23) ja Teräväinen (12+44) ovat suomalaispelaajista NHL-pörssissä korkeimmalla tasapistein.

Carolina oli keskitalvella jo hyvää vauhtia matkalla liigan pudotuspeleihin, mutta sunnuntain ottelujen jälkeen Hurricanes on kiinni enää itälohkon viimeisessä jatkopaikassa. Aho löysi Edmonton-kotitappioon hyvän syyn, tehottoman ylivoimapelin, sillä Carolina ei tehnyt Edmontonin verkkoon maaliakaan ylivoimalla.

– Tasaviisikoin pelasimme mielestäni hyvin, mutta ylivoimalle emme tehneet tarpeeksi, Aho kertoi NHL:n verkkosivuilla.

Kolmesataa peliä täyteen

Aho vei Carolinan 2-1-johtoon toisen erän alkupuolella. Hän sai keskialueelle Jaccob Slavinilta loistosyötön laidasta, karisti Oilersin puolustajat kannoiltaan ja upotti läpiajosta kiekon rannelaukauksella Edmontonin maalivahti Mike Smithin taakse.

Peli oli Aholle uran 300:s.

Suomalaisen toinen osuma toi Carolinan 3-3-tasatilanteeseen kolmannen erän loppupuolella, ja ottelussa mentiin jatkoajalle. Josh Archibald ratkaisi pelin Edmontonin eduksi, kun jatkoaikaa oli jäljellä reilu minuutti. Hieman aiemmin Smith oli venynyt huipputorjuntaan Ahon läpiajon päätteeksi.

– Kun (Smith) tekee tuollaisia torjuntoja, täytyy tehdä jotain yhtä hienoa toisessa päässä, Archibald sanoi NHL:n verkkosivujen mukaan.

Myös Archibald teki ottelussa kaksi maalia.

Filppulan maalihana aukesi

Detroit Red Wingsin Valtteri Filppula pääsi pitkästä aikaa maalinteon makuun ottelussa Pittsburgh Penguinsia vastaan. Filppulan osuma jäi kuitenkin joukkueen ainoaksi, kun se hävisi Penguinsille vierasjäällä 1-5.

Filppula teki edellisen kerran maalin 31. tammikuuta ottelussa New York Rangersia vastaan. Maaliton putki ehti venyä kahdeksan ottelun mittaiseksi.

Detroitia kuritti erityisesti ruotsalaishyökkääjä Patric Hörnqvist, joka teki ottelussa kaksi maalia ja hankki yhden syöttöpisteen.

Pittsburgh on itälohkossa neljäntenä pisteen päässä Washington Capitalsista. Detroit pitää itälohkon perää.

