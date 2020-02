CNN: Yli tuhat USA:n oikeusministeriön ex-työntekijää vaatii ministerin eroa – Barrin epäillään taipuneen Trumpin painostukseen

Yli tuhat Yhdysvaltain oikeusministeriön entistä työntekijää vaatii oikeusministeri William Barrin eroa, kertoi sunnuntaina muun muassa uutiskanava CNN.

Taustalla on epäily, että Barr olisi taipunut presidentti Donald Trumpin painostukseen tämän ex-neuvonantajan Roger Stonen oikeudenkäynnissä. Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet oikeusministeriön entiset työntekijät, jotka ovat työskennelleet niin demokraatti- kuin republikaanihallintojen alaisuudessa.

Syyttäjät suosittivat kuluneella viikolla Stonelle 7-9 vuoden vankeusrangaistusta, minkä jälkeen Trump tviittasi pitävänsä suositeltua tuomiota epäreiluna. Tämän jälkeen Barr perui vankeusrangaistuksen ja kertoi pitävänsä rangaistusta liian ankarana. Tämän jälkeen neljä syyttäjää vetäytyi jutusta.

Barr on sanonut, että Trumpin ei pitäisi kommentoida keskeneräisiä oikeusjuttuja, koska se häiritsee hänen työtään. Samalla Barr on kuitenkin sanonut oikeusministeriön toimineen kaikkien ohjeistuksien mukaisesti ja kiistänyt, että Trump olisi painostanut häntä.

