Danske Bank lopettaa Salossa

Danske Bank lopettaa konttorinsa Salossa 8. toukokuuta. Konttori yhdistetään Turun konttoriin. Syynä on viime vuosina tapahtunut asiointitapojen muutos.

Irtisanomisia Salossa ei tule.

– Kaikki tutut asiantuntijat jatkavat työtään Turussa, Danske Bankin Salon konttorin johtaja Niko Suomi kertoo.

Käteispalveluja Salon konttorissa ei ole.

Danske Bankin konttori toimii Salossa Asemakadun ja Turuntien risteyksessä. Konttorilla on käytössään noin 300 neliötä liiketilaa Salon ydinkeskustassa.

Niko Suomen mukaan Salon konttorissa fyysisesti asioivien asiakkaiden määrä on viime vuosina vähentynyt merkittävästi. Konttorin asiakasmääriä hän ei kerro, mutta toteaa, että alueen asiakkaista suuri osa hoitaa nykyisin pankkiasiansa mobiili- tai verkkopankissa tai puhelimitse.

– Pankkikonttorien määrän aleneminen on yleismaailmallinen ilmiö ja erityisesti se on ollut nähtävissä Pohjoismaissa, joissa asiakkaat ovat ottaneet käyttöönsä digitaalisia palveluja innokkaasti. Suuri osa pankkikonttorien perinteisistä tehtävistä on vähentynyt tai jopa lakannut, Suomi sanoo.

– Pankkiasioita voi hoitaa etänä myös ilman älypuhelinta, sillä pankkitunnusten, tunnuslukulaitteen ja minkä tahansa puhelimen avulla asiakas voi hoitaa valtaosan pankkiasioistaan.

Asuntokaupassa konttori on perinteisesti ollut paikka, jossa kaupat on viimeistelty. Suomen mukaan nyt yleistyvä digitaalinen asuntokauppa tarkoittaa, että asuntokauppaakaan varten ei tarvitse välttämättä mennä enää konttoriin.

– 80 prosenttia asuntolainaneuvotteluistamme käydään jo nyt etänä, koska se on usein asiakkaalle helpompaa ja nopeampaa. Digitaalinen asuntokauppa tulee muuttamaan myös itse kauppatilanteen sellaiseksi, että se ei edellytä ostajan, myyjän ja välittäjän yhteisen ajan löytymistä vaan allekirjoituksen voi tehdä digitaalisesti. Tämä nopeuttaa usein asuntokauppaa, Suomi sanoo.