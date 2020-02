Demokraatit äänestävät Etelä-Carolinassa, Bidenillä näytön paikka

Yhdysvalloissa demokraatit äänestävät tänään esivaaleissa Etelä-Carolinassa. Vaali on erittäin tärkeä ex-varapresidentti Joe Bidenille, joka lähti kisaan ennakkosuosikkina, mutta on menestynyt huomattavan huonosti ensimmäisissä esivaaleissa.

Demokraattien esivaalien ykkönen on tähän mennessä ollut senaattori Bernie Sanders, joka on menestynyt erittäin hyvin.

Ensi viikolla ehdokkailla on edessään niin sanottu supertiistai, kun vaalit järjestetään muun muassa Coloradossa, Kaliforniassa, Massachusettsissa, Minnesotassa, Pohjois-Carolinassa, Texasissa ja Virginiassa. Puoluekokous päättää heinäkuussa, kuka demokraateista lopulta asettuu presidentti Donald Trumpia vastaan.

STT

Kuvat: