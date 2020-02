Demokraattien esivaalirumba jatkuu Etelä-Carolinassa – jos Joe Biden ei menesty, ottaa hänelle ohraleipä

Yhdysvalloissa demokraatit äänestävät tänään esivaaleissa Etelä-Carolinassa. Vaali on erittäin tärkeä entiselle varapresidentille Joe Bidenille, joka lähti kisaan ennakkosuosikkina, mutta on menestynyt huomattavan huonosti ensimmäisissä esivaaleissa.

Parhaiten demokraattien esivaaleissa ja vaalikokouksissa on tähän mennessä menestynyt senaattori Bernie Sanders, jolla on tässä vaiheessa takanaan eniten puoluekokousedustajia.

Ensi viikolla ehdokkailla on edessään niin sanottu supertiistai, kun vaalit järjestetään muun muassa Coloradossa, Kaliforniassa, Massachusettsissa, Minnesotassa, Pohjois-Carolinassa, Texasissa ja Virginiassa.

Tähänastiset esivaalit ovat olleet Bidenille tuskaiset

Biden lähti alun perin tavoittelemaan demokraattien presidenttiehdokkuutta vahvasta asemasta, mutta hänen kannatuksensa on alkanut sulaa ensimmäisten esivaalien ja vaalikokouksien huonojen tulosten myötä.

Iowan vaalikokouksessa Biden oli vasta neljäs, kun kärjessä olivat liki tasatuloksella Sanders ja nuoren polven edustaja Pete Buttigieg. Bidenin edelle kiilasi Iowassa myös senaattori Elizabeth Warren.

Biden itse luonnehti Iowan vaalitulostaan iskuksi palleaan.

Entiselle varapresidentille ei käynyt hyvin seuraavassakaan äänestyksessä eli New Hampshiren esivaalissa kaksi ja puoli viikkoa sitten. Sanders ja Buttigieg menestyivät sielläkin hyvin ja olivat melko tasaväkisenä kärkikaksikkona. Warren oli New Hampshiressa neljäs ja Biden vasta viides.

Nevadan viikon takaisessa vaalikokouksessa Sanders putsasi pöydän, sillä hän sai selvästi suurimman kannatuksen. Biden oli Nevadassa toinen, mutta hänen kannatuksensa jäi pariinkymmeneen prosenttiin Sandersin 47:ää vastaan.

Etelä-Carolinasta Bidenin näytön paikka

Bidenin kannalta alkavat olla viimeiset hetket osoittaa menestystä. Etelä-Carolinan väestöpohjan pitäisi periaatteessa suosia Bidenia, sillä osavaltiossa on runsaasti mustia äänestäjiä. Bidenin on uskottu vetoavan erityisesti heihin.

CNN:n tuoreessa arviossa todetaan, että Bidenin olisi voitettava Etelä-Carolinassa. Kannatusmittausten mukaan Biden on ollut osavaltiossa johdossa, mutta hänen etumatkansa suuruus on arvoitus.

– Ellei hän voita, homma on hänen osaltaan ohitse, kanavan analyysissa kirjoitetaan.

Jos Biden voittaa selvästi, mikä on mahdollista, olisi hänellä vielä mahdollisuus menestyä supertiistaina maaliskuun alkupäivinä. Supertiistaina nimittäin äänestetään useassa sellaisessa osavaltiossa, jossa väestössä on merkittävä joukko mustia äänestäjiä.

Puoluekokous päättää heinäkuussa, kuka demokraateista lopulta asettuu presidentti Donald Trumpia vastaan.

