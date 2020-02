Demokraattien presidenttiehdokkaan valitseminen polkaistiin käyntiin Iowassa

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaan valintaan huipentuva esivaalikausi on käynnistynyt. Iowan vaalikokoukset alkoivat kolmelta yöllä Suomen aikaa.

Tulosten odotetaan olevan selvillä muutaman tunnin sisällä.

Koska Iowa aloittaa esivaaliprosessin, on sen tuloksilla suuri merkitys sen suhteen, miten presidenttikisan voimasuhteet kehittyvät.

Entinen varapresidentti Joe Biden on ollut maanlaajuisten mielipidemittausten kärjessä, mutta Iowan kyselyissä suosituin on ollut vasemmistolainen Bernie Sanders. Kärkikaksikon niskaan hengittävät senaattori Elizabeth Warren ja ex-pormestari Pete Buttigieg.

