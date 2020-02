Demokraattien vaalikaruselli saapuu New Hampshireen, Sanders ja Buttigieg piikkipaikalla

Demokraattien katastrofaalisesti Iowasta alkanut esivaalirumba jatkuu tiistaina piskuisessa 1,3 miljoonan asukkaan New Hampshiren osavaltiossa. Osavaltio on kuitenkin aina ollut presidenttiehdokkuudesta kamppaileville ehdokkaille erittäin tärkeä, sillä huono menestys New Hampshiressa on monesti merkinnyt lopun alkua toiveikkaille kandidaateille.

Sen jälkeen kun Dwight Eisenhower voitti New Hampshiressa esivaalit vuonna 1952 ja päätyi lopulta presidentiksi, Yhdysvalloissa on pidetty 17 presidentinvaalit. Yhteensä 14 presidentinvaaleissa puolueensa esivaalit New Hampshiressa voitattanut ehdokas on päätynyt Valkoiseen taloon. Lopuissa kolmissa vaaleissa presidentiksi on valittu osavaltiossa kakkoseksi jäänyt, joten historian painolastia löytyy.

Iowassa hyvin menestyneet senaattori Bernie Sanders ja ex-pormestari Pete Buttigieg ottivat kevyesti mittaa toisistaan jo ennen saapumistaan osavaltioon.

– Meillä on erinomaiset mahdollisuudet voittaa. Kilpailen kuitenkin Pete Buttigiegia vastaan joka on kerännyt rahaa muun muassa 40 miljardööriltä, Sanders sivalsi CNN:n haastattelussa. Sanders on toistuvasti mainostanut saaneensa kampanjarahansa pieninä lahjoituksina ”Yhdysvaltain työväenluokalta”.

– No, Berniehän on itsekin aika rikas, joten minulle kelpaisi kyllä kampanjalahjoitus häneltäkin, Buttigieg virnuili.

”Hän on kommunisti”

Vaalien ennakkosuosikkina pidetty ex-varapresidentti Joe Biden päätyi Iowassa vasta neljänneksi, mikä oli valtava pettymys. Biden keskittyikin ennen New Hampshirea korostamaan, että Sandersin valinta ehdokkaaksi tekisi istuvan presidentin Donald Trumpin lyömisestä liki mahdotonta, koska Sandersia pidetään liian vasemmistolaisena.

Trump itse kertoi kantansa Sandersista jo viime viikolla haastattelussa.

– Pidän häntä kommunistina, Trump tokaisi.

Buttigiegin suurimpana puutteena on pidetty hänen kokemuksen puutettaan kansallisessa politiikassa. Buttigiegin vaalitilaisuuteen Nashuassa New Hampshiressa osallistunut Katie Morgan, 20, tuntui olevan samaa mieltä.

– Hyvin mielenkiintoinen ja älykäs ehdokas. Itse kuitenkin arvostaisin ehdokasta, jolla on hieman enemmän kokemusta, Morgan pohti.

Buttigiegin, Sandersin ja Bidenin lisäksi demokraattien kärkiehdokkaisiin kuuluvat senaattori Elizabeth Warren sekä miljardööri ja entinen New Yorkin pormestari Michael Bloomberg, joka on kuluttanut ennätysmäiset 260 miljoonaa dollaria omia rahojaan kampanjaansa.

Bloomberg jättää demokraattien neljä esivaalia väliin ja keskittyy niiden sijasta maaliskuun 3. päivän supertiistaihin, jolloin peräti 14 osavaltiota äänestää.

STT

Kuvat: