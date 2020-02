Dennis-myrskyn riepottelemassa Britanniassa sotilaita on lähetetty apuun torjumaan tuhoja

Britanniassa armeija on lähettänyt sotilaita apuun torjumaan Dennis-myrskyn tuhoja, kertoo maan yleisradioyhtiö BBC.

Britannian puolustusministeriön mukaan 75 sotilasta on lähetetty Pohjois-Englannin Länsi-Yorkshireen rakentamaan tulvaesteitä ja korjaamaan suojia. Myös 70 reserviläistä tulee auttamaan paikoissa, joissa tarvitaan apua.

Monille paikkakunnille annettiin eilen tulvavaroituksia. Paikalliset meteorologit arvioivat, että lauantaina osissa maata saattoi kerralla sataa kuukauden sademäärän verran vettä.

Britannian yli pyyhkäisi noin viikko sitten Ciara-myrsky, jonka brittilehdistö nimesi vuosisadan myrskyksi. Viranomaisten mukaan tämän viikonlopun tulvat saattavat olla pahempia kuin Ciaran aiheuttamat. Sateiden kyllästämä maa ei pysty imemään lisää vettä.

Myrsky vaikutti lauantaina muun muassa maan lentoliikenteeseen.

Ruotsissa saattaa paikoin sataa enemmän vettä kuin koko helmikuussa yleensä

Ruotsalaisen uutistoimisto TT:n mukaan Dennis on rantautunut myös Ruotsin länsirannikolle tuoden mukanaan sateita ja yltyviä tuulia. Paikoin luvassa saattaa olla koko helmikuun sademäärän verran vettä. Yleensä länsirannikolla tulee helmikuussa vettä 30-40 millimetriä, mutta nyt paikoin saattaa sataa jopa 50 millimetriä.

Göteborgin alueella junaliikenne on paikoin poikki. Kulkuyhteyksien odotetaan palaavan normaaleiksi maanantaina.

Myrsky on kaatanut puita ainakin Göteborgin alueella. Tuulien ei kuitenkaan odoteta olevan yhtä kovia kuin viime viikolla.

Maan ilmatieteen laitos varoitti aikaisemmin, että rajut sateet ja tuulet voivat nostaa tulvia ja myrskyvuoksia maan eteläosassa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

STT