Djokovic isännöi tuttuun tyyliin Australian avoimissa – haastaja Thiem laittoi mestarin ahtaalle

Serbian Novak Djokovic isännöi Australian avointa tennisturnausta alusta loppuun. Melbournessa uransa kahdeksannen Australian avointen miesten grand slam -mestaruuden voittanut Djokovic kukisti kaksinpelin loppuottelussa Itävallan Dominic Thiemin 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.

Djokovic voitti avauserän puolihuolimattomasti, mutta joutui sen jälkeen ahtaalle. Lujaiskuinen Thiem pommitti takakentältä täsmälyöntejä, ja haparoiva ja turhautunutkin Djokovic oli toisessa ja kolmannessa erässä askeleen jäljessä.

Thiemin syöttö alkoi hivenen takkuilla neljännen erän vanhetessa. Djokovic mursi vastustajansa syötön erän kahdeksannessa pelissä, kun Thiem tunaroi syöttövuoronsa aikana kaksoisvirheen. Djokovic kuittasi erävoiton syöttövuoronsa ässällä.

Ratkaisevassa viidennessä erässä Djokovic mursi Thiemin syötön kolmannessa pelissä. Thiemillä oli seuraavassa vastustajan syöttövuorossa kaksikin murtopalloa, mutta Djokovic terästäytyi, kun oli sen aika.

Djokovic paransi loppua kohti syöttöpeliään tuntuvasti, mikä käänsi finaalin hänelle. Serbitähti antoi ottelun jälkeen tunnustusta 26-vuotiaalle vastustajalleen.

– Sinulla, Dominic, on vuosia jäljellä jahdata ensimmäistä grand slam -mestaruuttasi, useampiakin, Djokovic kehui kiitospuheessaan.

Thiem on noususuunnassa

Maailmanlistan ykköseksi ohi Espanjan Rafael Nadalin nousseella Djokovicilla, 32, on sunnuntain jälkeen voitettuja kaksinpelin grand slam -titteleitä yhteensä 17. Häntä edellä ovat vain Sveitsin 20 mestaruuden Roger Federer ja 19 grand slamia voittanut Nadal.

Thiem pelasi uransa kolmannen grand slam -loppuottelun. Aiemmin hän oli hävinnyt Ranskan avointen finaalissa vuosina 2018 ja 2019 Nadalille.

Thiemin käyrä grand slam -finaaleissa on nouseva. Hän hävisi Pariisissa 2018 Ranskan avointen loppuottelun Nadalille suoraan kolmessa erässä ja vuotta myöhemmin neljässä. Melbournessa Djokovicin piti raataa voittonsa eteen täydet viisi erää.

– Novak on vienyt tenniksen uudelle tasolle. Olen ylpeä, että pystyin haastamaan hänet, Thiem sanoi.

Hän hävisi viime syksynä Davis Cupissa Suomen suurlupaukselle Emil Ruusuvuorelle 3-6, 2-6.

Tilastoilla mitattuna sunnuntain nelituntinen loppuottelu oli äärimmäisen tasainen. Thiem paukutti 13 läpisyöttöä Djokovicin yhdeksää vastaan ja voittolyöntejäkin enemmän, mutta muuten tilastoissa oli hyvin tasaista.

