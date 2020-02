Eduskunta ruotii tänään lähetekeskustelussa sitovaa hoitajamitoitusta

Eduskunnan lähetekeskustelussa puidaan tänään sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin.

Kysymyksiä on herättänyt muun muassa hoitajamitoituksen rahoitus. Asiaa viime viikolla avanneen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan hoitajamitoitus kaavaillaan rahoitettavaksi muun muassa yksityisen hoidon Kela-korvauksia supistamalla, ostopalveluita tehostamalla ja digitalisaatiota kehittämällä.

Digitalisaatio pitää Kiurun mukaan ottaa yhteiskunnan isona mahdollisuutena myös hoidossa ja hoivassa ja näiden kehittämisessä.

– Osalla ihmisistä on sellaisia vaivoja, jotka voidaan aivan digitaalisesti hoitaa erityyppisten chat (keskustelu) -kanavien kautta, Kiuru sanoi.

Tarkoitus on myös laajentaa rinnakkaislääkkeiden käyttöä.

Hoitajamitoituksen nostosta johtuva kustannusarvio vuodesta 2024 lähtien on noin 266 miljoonaa euroa. Hallitus pyrkii siihen, ettei se joudu ottamaan vanhuspalveluiden hoitajamitoitusta varten rahaa muiden sairaiden hoidosta.

Uusia hoitajia tarvittaisiin ainakin 4 400

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan mitoituksen toteuttamiseen tarvitaan siirtymäkauden jälkeen eli vuodesta 2024 lähtien ainakin 4 400 uutta hoitajaa. Vuotuinen sijaistarve on vajaa tuhat henkilöä.

Ympärivuorokautisen hoivan sitova 0,7:n henkilöstömitoitus tarkoittaisi käytännössä sitä, että jokaista kymmentä hoidettavaa kohti hoivakodissa pitäisi olla seitsemän hoitajaa välitöntä hoitotyötä tekemässä.

Ympärivuorokautisessa hoidossa tehdään yleisesti kolmea vuoroa, ja hoidettavat tarvitsevat hoitoa kaikkina vuorokaudenaikoina joka päivä. Esimerkiksi 30 vanhuksen yksikössä olisi 21 hoitajaa huolehtimassa hoidettavista. Näistä hoitajista esimerkiksi aamuvuorossa voisi olla seitsemän, illassa seitsemän ja yössä kaksi. Myös vapaalla olevat viisi hoitajaa laskettaisiin mitoitukseen.

Henkilöstömitoituksen on määrä tulla voimaan elokuun alussa, mutta siihen tulisi pitkä siirtymäaika vuoden 2023 aprillipäivään asti. Jo siirtymäaikana mitoituksen täytyy olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Eli esitys nostaisi lain tasolle sen, mikä tällä hetkellä on pelkkä laatusuositus.

Ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta kiirehdittiin viime talvena hoitopaikoissa ilmenneiden epäkohtien takia.

Lähetekeskustelu käydään kello 14 alkavassa täysistunnossa.

STT