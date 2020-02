Energia-alan toimihenkilöiden työriidassa on annettu sovintoesitys

Energia-alan toimihenkilöiden työriidassa on jätetty sovintoesitys, kertovat Ammattiliitto Pro tiedotteessa ja sivutoiminen sovittelija Jukka Ahtela Twitterissä. Ahtelan mukaan vastauksia esitykseen odotetaan keskiviikkona klo 20.

Sovitteluissa valtakunnansovittelijan toimistolla ovat olleet mukana työnantajapuolelta Energiateollisuus ja työntekijöitä edustavat Ammattiliitto Pro ja Konepäällystöliitto.

Sovintoa on yritetty saada aikaiseksi joulukuusta 2019 lähtien. Sovittelija jätti sovintoesityksen 12-tuntisen neuvottelun jälkeen myöhään tiistai-iltana.

Ammattiliitto Pro ja Konepäällystöliitto uhkaavat työtaistelulla ennalta määrätyissä yrityksissä perjantain ja lauantain välisestä yöstä alkaen. Lakko koskisi toteutuessaan noin 500:tä toimihenkilöä ja vaikuttaisi sähkönjakeluun sekä energiantuotantoon.

Lakonuhka väistyy, jos Pron, Konepäällystöliiton ja Energiateollisuusen hallinnot hyväksyvät sovintoesityksen. Pron neuvottelukunta ja hallitus käsittelevät sovintoesityksen keskiviikkona.

Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan neuvottelutuloksen syntyminen liippasi jo läheltä.

– Energia-alan työehtoriidassa oli läheltä piti -tilanne. Meinasi tulla neuvottelutulos mutta päättämättömyyden vuoksi luikahti sovintoesitykseksi. Uskoni liittokohtaisiin neuvotteluihin on koetuksella, Malinen tviittasi.

Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta ei saatu sopua, sovittelu jatkuu keskiviikkona

Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta ei saatu sopua vielä tiistaina. Sovittelua Ammattiliitto Pron ja Metsäteollisuus ry:n välisessä kiistassa jatketaan valtakunnansovittelijan toimistolla keskiviikkona kello 18, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoi STT:lle.

Työnantajapuolen asettama työsulku jatkuu toistaiseksi, ja Pron ilmoittamat lakot alkavat torstaiaamuna, jos sopimusta ei saada aikaan ennen sitä.

Myöhemmin illalla Malinen arvioi Pron verkkosivuilla, että neuvottelut ovat ajautumassa umpikujaan. Työnantajapuoli tarjoaa hänen mukaansa toimihenkilöille merkittävästi huonompaa sopimusta kuin työntekijöitä edustavalle Paperiliitolle.

– Työnantaja hylkää jääräpäisesti kaikki ehdotukset niin sanottujen kiky-tuntien poistamisesta sekä kohtuullisesta palkankorotustasosta, Malinen viestitti.

Paperiliiton sopimus hyväksyttiin maanantaina, ja siinä kiky-tunnit poistuivat. Vastineeksi paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden vuotuinen käyntiaika piteni 24 tunnilla.

STT

