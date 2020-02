Erdoganin mukaan Turkki on valmis hyökkäämään Syyrian Idlibiin tarvittaessa – Venäjä varoittaa Turkkia iskemästä Syyrian hallintoa vastaan

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoo, että Turkki on tarvittaessa valmis hyökkäämään Pohjois-Syyrian Idlibiin lähiaikoina. Erdoganin mukaan Turkki käynnistää sotilasoperaation kuun loppuun mennessä, jolleivät Syyrian hallinnon joukot vetäydy Sotshissa pidetyissä neuvotteluissa sovitun mukaisesti.

14 turkkilaista kuoli Idlibissä aiemmin tässä kuussa Syyrian hallinnon pommituksissa.

– Teemme lähtölaskentaa ja annamme nyt viimeisiä varoituksia, Erdogan kertoi pitämässään puheessa.

Idlib on Syyrian kapinallisten hallussa oleva viimeinen merkittävä alue, jonne Syyrian hallinto on hyökännyt liittolaisensa Venäjän tukemana jälleen viime kuukausina voimakkaasti.

Turkki on viime vuosina lähentynyt Venäjän kanssa molempien maiden etäännyttyä länsimaista, mutta Syyrian sodassa ne ovat tukeneet eri osapuolia. Turkki on tukenut Syyrian kapinallisryhmiä, Venäjä taas tukenut Syyrian hallintoa.

Mahdollinen hyökkäys voisi jälleen kiristää Venäjän ja Turkin välejä, joissa nähtiin viimeksi kriisi vuonna 2015, kun Turkki ampui alas venäläisen sotilaskoneen Turkin ja Syyrian rajalla.

Venäjä varoittikin heti Turkkia olemaan hyökkäämättä Syyrian hallinnon joukkoja vastaan.

Turkin ja sen aiemman vahvan liittolaisen Yhdysvaltojen välit ovat taas olleet kireät jo jonkin aikaa johtuen muun muassa Turkin hyökkäyksestä Pohjois-Syyrian kurdialueille viime syksynä.

Viikonloppuna Turkki kertoi, että Yhdysvallat ja Turkki ovat kuitenkin keskustelleet Idlibin kriisin lopettamisesta. Yhdysvallat ja Turkki tuomitsivat yhdessä Syyrian hallinnon iskut alueella.

Siviilien tilanne alueella erittäin vaikea

Idlibin viimeaikaiset taistelut ovat luoneet erittäin vaikean humanitaarisen tilanteen jo valmiiksi sisällissodan runtelemaan maahan.

YK:n mukaan Idlibin seudulla yli 830 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa viimeisen parin kuukauden aikana taisteluiden vuoksi. Sen mukaan käynnissä on yksi Syyrian sodan pahimmista kriiseistä.

Tutkimusjärjestö International Crisis Group on arvioinut, että Idlibissä voi olla jopa edessä yhdeksänvuotisen sisällissodan tähän asti pahin humanitaarinen kriisi.

Ihmiset ovat pyrkineet turvaan Turkin rajan tuntumaan, mutta Turkki ei ole enää ollut halukas vastaanottamaan uusia pakolaisia. Maassa on jo lähes neljä miljoonaa pakolaista, ja asenteet pakolaisia kohtaan ovat kiristyneet viime kuukausina.

