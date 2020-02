Esivaalia elämä on vain

Yhdysvaltain presidentinvaalien ensimmäinen äänestys järjestettiin Iowassa. Demokraatit ottivat siellä kantaa, kenet pitäisi valita puolueen ehdokkaaksi.

On hän kuka tahansa, helppoa ei tule olemaan. Vastassa on todennäköisesti istuva presidentti Donald Trump.

Todennäköisesti kahdessa mielessä. Todennäköisesti Trump on virassa vielä marraskuun vaalien aikaan, ja todennäköisesti hän on myös amerikkalaisen oikeiston ehdokas.

Demokraattien ensimmäinen vaalikokous on pidetty jo lähes 50 vuotta Iowan osavaltiossa. Sen tulos on usein ennakoinut esivaalien lopullista tulosta.

Iowassa asuu noin prosentti yhdysvaltalaisista, samoin kuin noin prosentti suomalaisista asuu Salossa.

Kaupunki kaipaa vetovoimatekijöitä. Kansalaisaloitteelle voisi vaatia, että Suomen presidentinvaaleissa ensimmäiseksi julkistettaisiin Salon tulos

Saloon virtaisi vaalituristeja seuraamaan ääntenlaskentaa. Se kestäisi päiväkausia, joten syntyvyyskin saattaisi kääntyä nousuun.

Näyttöjä Salolla on.

Vuonna 1994 salolaisten enemmistö äänesti Martti Ahtisaarta, ja hän voitti vaalit. Vuonna 2000 salolaisten suosikki oli Tarja Halonen, josta tuli tasavallan presidentti. Esko Aho jäi toiseksi.

Vuonna 2006 salolaissyntyinen Sauli Niinistö oli ehdolla, ja silloin tapahtui säännön vahvistava poikkeus. Niinistö sai Salossa enemmän ääniä kuin toiselle kaudelle valittu Halonen – tosin vain vähän enemmän, eikä kaikilla äänestysalueilla.

Vuonna 2012 ja 2018 Niinistö oli suurin Salossa ja Suomessa.

Yhdysvalloissa demokraattien esivaalin ensimmäisessä mittelössä niukan voiton vei Pete Buttigieg.

Ei pahaa sanaa entisestä pormestarista, mutta jos suomalaiselta kysytään, niin toivottavasti Trumpin vastaehdokkaaksi valitaan joku, jolla on napakampi nimi. Kansanedustaja Ben Zyskowiczissakin on vielä opettelemista, Saksan kristillisdemokraattien puheenjohtajasta Annegret Kramp-Karrenbauerista puhumattakaan.

Elizabeth Warren olisi suomalaisille tutuin. Kun Kirka lauloi viime vuosituhannella Varrella virran, moni suomalaisperhe liikkui virralla Warren.

Ammattipoliitikolle koko elämä on esivaalia.

Paavo Väyrynen ilmoitti tällä viikolla palaavansa politiikkaan ja keskustaan. Hän liittyy eteläpohjalaisen Maalahdenseudun keskustan jäseneksi, mutta aikoo perustaa uuden osaston ja kääntyä sekä helsinkiläiseksi että ruotsinkieliseksi.

Politiikan huipuilla ikähaitari on laaja. Suomessa on ministereinä kolmekymppisiä naisia, Yhdysvalloissa presidentiksi pyrkii lähes kahdeksankymppisiä miehiä. Demokraattien Joe Bidenilla tulee syksyllä täyteen 78 vuotta ja Bernie Sandersilla 79 vuotta.

Suomeen valitaan uusi presidentti vuonna 2024. Paavo Väyrynen täyttää silloin 78.