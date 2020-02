Etelärannikko ja osin länsirannikko pysynevät lumettomina, vaikka sää kylmenee

Vaikka Suomen sää on tämän viikon pääosin pakkasella, etelärannikko ja osin myös länsirannikko pysynevät lumettomina, arvioidaan Ilmatieteen laitokselta.

Lumisateet ovat jäämässä ennen viikonloppua vähiin, joten lumiraja tuskin muuttuu tuntuvasti, arvioi päivystävä meteorologi Ari Mustala STT:lle. Maanantaina aamulla lumiraja kulki Lappeenrannan seudulta Hämeenlinnan lähistön kautta Vaasan eteläpuolelle.

Tiistaina sää on eteläisintä Suomea myöten pakkasella. Etelässä pakkasasteita on päivällä muutama, pohjoisessa enimmillään noin 20.

Keskiviikkona lämpötila voi nousta hieman plussalle lounaassa, missä saatetaan saada myös vähäisiä lumikuuroja. Pääkaupunkiseudulla mittarien lukemat ovat lähellä nollaa ja muualla maassa pakkasella.

Torstaipäivän sää on Mustalan mukaan samantyyppinen kuin keskiviikkona, joskin vähän kylmempi.

Perjantaina sää näyttäisi alkavan lauhtua lännestä alkaen, kun lumisateita odotetaan saapuvan maan länsi- ja pohjoisosiin. Idässä on perjantaina vielä pakkaskeli.

Keskiviikkona merialueilla tuulee navakasti

Ilmatieteen laitos on antanut tiistaille kovan tuulen varoituksen Saimaalle. Pohjanlahden pohjoisosissa ja Suomenlahden itäosassa on tiistaina jäätämisvaroitus.

Keskiviikkona puolestaan tuulee kaikilla Suomen merialueilla navakasti.

STT

Kuvat: