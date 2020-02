EU ja Britannia kertovat tavoitteistaan siirtymäajan neuvotteluihin

EU:n komissio ja Britannian pääministeri Boris Johnson kertovat tänään tavoitteistaan Britannian EU-eron siirtymäajan neuvotteluissa. Brexit-neuvottelija Michel Barnier kertoo EU:n kannan lehdistötilaisuudessa kello 13 Suomen aikaa. Se tarvitsee vielä unionin jäsenmaiden hyväksynnän.

Johnson puolestaan aikoo pitää puheen, jossa hän linjaa Britannian tavoitteita.

Britannian ja EU:n pitäisi päästä vuoden loppuun mennessä sopuun muun muassa uudesta kauppasopimuksesta. Neuvottelujen on määrä alkaa toden teolla maaliskuussa. EU on sanonut, että sopimus pitää saada valmiiksi marraskuun loppuun mennessä, jotta se ehditään hyväksyä ja ratifioida ennen vuodenvaihdetta. EU-lähteet ovat pitäneet aikataulua hyvin vaikeana tai mahdottomana.

Britannian pitää päättää heinäkuun alkuun mennessä, haluaako se siirtymäaikaan pidennystä vuoden 2022 loppuun. Pääministeri Johnson on kuitenkin torjunut tämän vaihtoehdon jyrkästi.

Britannia ei aio noudattaa EU-säädöksiä ensi vuonna

Britannia ei myöskään aio suostua noudattamaan EU-säädöksiä brexit-siirtymäajan päättymisen jälkeen, brittimedia kertoi eilen. Sanomalehti Guardianin mukaan Johnson aikoo sanoa puheessaan, että Britannia ei suostu mihinkään myönnytyksiin EU:lle. EU on vaatinut, että Britannian pitää edelleen sitoutua yhteisiin pelisääntöihin esimerkiksi työvoiman ja ympäristön suojelussa, jos se haluaa säilyttää pääsynsä EU:n sisämarkkinoille.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan Johnson aikoo sanoa puheessaan myös, ettei Britannia suostu siirtymäajan jälkeen enää noudattamaan EU-säätelyä tai EU-tuomioistuimen päätöksiä. Johnson on valmis palauttamaan tullitarkastukset Britannian ja EU:n välille, jos ei saa haluamansa kaltaista kauppasopimusta, mediat kertoivat.

Jos kauppasopimusta ei saada aikaiseksi, Britanniasta tulee EU:n silmissä ”kolmas maa”, jonka kanssa käydään kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä. Se merkitsisi muun muassa tullimaksujen ja rajamuodollisuuksien paluuta. Vaikutukset olisivat merkittävät, koska Britannian viennistä liki puolet menee EU-maihin.

STT