EU moittii Kiinaa ruotsalaisen kirjakauppiaan vankeustuomiosta

EU moittii Kiinaa kirjakauppias Gui Minhaille langetetusta vankeustuomiosta. Kiinalaistaustainen Gui on Ruotsin kansalainen, jonka kerrottiin tiistaina saaneen Kiinassa kymmenen vuoden vankeustuomion. Guin syytteet liittyivät tietojen vuotamiseen ulkomaille.

EU:n mukaan Kiina ei ole kunnioittanut Guin oikeuksia. EU:n lausunnon mukaan Guin tilannetta on käsitelty keskusteluissa Kiinan kanssa aiemmin ja EU aikoo pitää asiaa esillä edelleen.

Kiina on väittänyt Guin olevan nykyään Kiinan kansalainen, sillä hän olisi hakenut kansalaisuutensa palauttamista vangittuna ollessaan. Ruotsin mukaan Kiinan väite ei pidä paikkaansa, koska kansalaisuuden voivat peruuttaa vain Ruotsin viranomaiset.

STT

Kuvat: