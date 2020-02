EU:n hikinen budjettijumppa jatkuu – pääministeri Marin keskustelee tänään tulevasta budjetista Eurooppa-neuvoston Michelin kanssa

Pääministeri Sanna Marin tapaa tänään Brysselissä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin ja keskustelee tämän kanssa EU:n pitkän aikavälin budjetista.

Keskustelu on osa Michelin tiivistä tapaamisputkea, jossa hän tapaa kunkin EU-maan johtajan ja tunnustelee mahdollisuuksia budjettisovulle.

Vuosien 2021-2027 rahankäytöstä yritetään hieroa sopua kahden viikon kuluttua, kun EU-maiden johtajat kokoontuvat ylimääräiseen huippukokoukseen Brysseliin.

Marin tapaa tänään myös EU-komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin, jonka kanssa hän keskustelee vihreän kehityksen ohjelmasta, ilmastotavoitteista sekä metsästrategian uudistamisesta.

Pääministerin ohjelmassa on myös tapaaminen Suomen komissaarin Jutta Urpilaisen kanssa. Marinin ja Urpilaisen on määrä puhua muun muassa EU:n Afrikka-strategian valmistelusta.

Mutkikkaat budjettineuvottelut

EU:ssa pyritään löytämään sopu tulevien vuosien budjetista tämän vuoden aikana. Jos sopua ei löydy, rahoitusohjelmiin voi tulla häiriöitä.

Neuvottelujen edistäminen on nyt huippukokouksia johtavan Charles Michelin käsissä.

Viime vuoden lopulla Suomi laati puheenjohtajamaana toimiessaan budjettiehdotuksen lukuineen.

Suomen ehdotuksessa vuosien 2021-2027 budjetti olisi 1,07 prosenttia jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Se olisi 1087 miljardia euroa, mikä on vähemmän kuin komission alun perin ehdottama 1135 miljardia.

Ehdotus sai osakseen arvostelua monelta suunnalta. Neuvottelujen etenemisessä merkittävässä roolissa onkin nyt se, onnistuvatko EU-maat löytämään yhteisymmärryksen muun muassa budjetin koosta.

Neuvotteluja on kuvattu historiallisen vaikeiksi. Oman mutkansa on tuonut se, että merkittävä nettomaksajamaa Britannia jätti unionin.

Puheenjohtajamaana Suomi edisti yhteisen kompromissiratkaisun löytymistä. Nyt Suomi on siirtynyt ajamaan budjettineuvotteluissa omia kantojaan.

STT

