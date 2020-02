EU:n pääneuvottelija Barnier: Paraskaan mahdollinen sopimus Britannian kanssa ei voi korvata EU-jäsenyyden etuja

EU:n pääneuvottelijan Michel Barnierin mukaan EU pyrkii kunnianhimoiseen kauppasopimukseen Britannian kanssa. EU:n ja Britannian on määrä aloittaa neuvottelut tulevasta suhteestaan noin kuukauden kuluttua.

Neuvottelujen suuntaviivoja esitellyt Barnier korostaa, että paraskaan mahdollinen sopimus Britannian kanssa ei voi korvata EU-jäsenyyden etuja. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Britannia jättää EU:n sisämarkkinat ja tulliliiton siirtymäajan jälkeen, kauppaa käydään kahden erillisen markkinan välillä yhden yhtenäisen sijaan.

– Kaikkein kunnianhimoisin kumppanuus välillämme oli se, että Britannia oli jäsenmaa, Barnier sanoi.

Tulevan suhteen neuvottelut jakautuvat kolmeen osaan: talouskysymyksiin, turvallisuuteen ja yleisiin järjestelyihin.

Yhtenä tienviittana neuvotteluihin toimii poliittinen julistus, josta sovittiin Britannian EU-erosopimuksen yhteydessä. Poliittinen julistus ei ole varsinaisesti sopimus, mutta Barnier muistuttaa, että siinä Britannia ja EU ovat jo ilmaisseet yhteisen tavoitteen muun muassa reilusta ja tasapuolisesta kilpailusta.

– Tässä ei ole mitään yllättävää, Barnier sanoi.

EU ei myöskään aio olla naiivi. Neuvotteluissa on Barnierin mukaan sovittava keinoista, jolla kilpailun reiluus taataan myös pitkällä aikavälillä.

”Britannia ei aio mukautua EU:n sääntelyyn, ei Britanniakaan vaadi sitä EU:lta”

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan Britannia tavoittelee kukoistavaa kauppasuhdetta EU:n kanssa. Johnsonin mukaan Britannia ei kuitenkaan aio mukautua unionin sääntelyyn vapaakaupan hintana.

Lontoossa puhuneen Johnsonin mukaan Britannian omat käytännöt muun muassa valtiontukien, ympäristömääräysten ja eläinten hyvinvoinnin osalta ovat jo entuudestaan EU:n vastaavia määräyksiä tiukemmat. Silti Britannian ei aio vaatia EU:lta mukautumista näihin tiukempiin sääntöihin, Johnson sanoi.

Pääministeri visioi Britannialle johtavaa roolia protektionismin uhkaaman kansainvälisen vapaankaupan puolustajana.

EU pyrkii vastavuoroiseen pääsyyn kalavesille

Barnier kertoi myös, että vapaakauppasopimukseen pitäisi sisältyä sopu kalastuksesta.

Kysymyksen kalastusvesille pääsystä on ennakoitu olevan yksi neuvottelujen kiperimmistä kohdista. Käytännössä Britannia haluaisi ajaa EU-maiden kalastajat pois omilta vesiltään, mutta jatkaa kalan myymistä EU-maihin nykyiseen tapaan. EU taas haluaa varmistaa kalastajilleen vastavuoroisen pääsyn Britannian vesille jatkossakin.

Neuvottelut alkavat toden teolla vasta noin kuukauden kuluttua, sillä komissio tarvitsee ensin EU-jäsenmailta hyväksynnän neuvottelutavoitteilleen. Neuvottelumandaatin on määrä olla valmis helmikuun 25. päivään mennessä.

Britannia erosi EU:sta perjantaina, jonka jälkeen alkoi siirtymäaika, jolloin Britannia vielä noudattaa EU-maille kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia, mutta ei osallistu EU-päätöksentekoon.

Neuvotteluihin ei ole runsaasti aikaa, sillä siirtymäaika kestää vain tämän vuoden loppuun. Barnier sanoo, että EU olisi ollut omasta puolestaan ollut valmis pidentämään siirtymäaikaa, mutta Johnson on selkeästi ilmaissut, ettei hän halua jatkoa siirtymäajalle.

Jos minkäänlaista kauppasopimusta ei saada aikaiseksi vuoden loppuun mennessä, kauppaa käytäisiin ensi vuonna Britannian kanssa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä.

