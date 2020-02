Fasismista ei keskustella perussuomalaisissa ensimmäistä kertaa, Juho Eerola katuu omaa kirjoitustaan

Perussuomalaisten nuorisojärjestön varapuheenjohtajan tunnustautuminen fasistiksi on herättänyt kysymyksiä perussuomalaisten suhteesta ääriaatteeseen.

Perussuomalaisista ja fasismista ei puhuta nyt ensimmäistä kertaa. Puolueen kolmas varapuheenjohtaja, nykyään eduskunnan varapuhemiehenä toimiva Juho Eerola kertoi vuonna 2010 viehtymyksestään aatteeseen. Eerola kirjoitti Hommaforumilla talouspolitiikkaa käsitelleessä keskusteluketjussa, että häntä itseään ”viehättää fasismi ja erityisesti Benito Mussolinin harjoittama talouspolitiikka”.

– Viehättää oli ehkä väärä sana, olisi pitänyt sanoa kiinnostaa, Eerola sanoo nyt.

– Olin vaikuttunut siihen aikaan Mussolinin harjoittamasta talouspolitiikasta kuten työllisyystoimet, yrityslainsäädäntö ja työvoiman turvaaminen. Sitä lähinnä tarkoitin. Se ei kohdistunut mitenkään muutoin Mussolinin ihailuun.

Perussuomalaisten nuorten toinen varapuheenjohtaja Toni Jalonen ei ole irtisanoutunut fasistipuheistaan. Jalonen kertoi viikonloppuna Virossa Etnofuture-tapahtumassa pitämässään puheessa olevansa fasisti. Asia nousi julkisuuteen sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa.

Jalonen osallistui Virossa etnonationalististen tahojen tapaamiseen. Hänet nimettiin Facebookissa julkaistussa ohjelmassa Suomen Sisun ja perussuomalaisten edustajaksi. Avoimen rasistiset etnonationalistit ajavat rotuoppia eivätkä halua Suomeen ihmisiä muualta. Eerola myöntää, että perussuomalaisten nuorisojärjestön riveissä on vastaavanlaisesti ajattelevia.

Perussuomalaisten puoluehallitus pohtii Jalosen jatkoa puolueessa. Eerolan mukaan perussuomalaisilla ei ole minkäänlaista suhdetta fasismiin. Hän toivoo, että mahdolliset muut fasistit ymmärtävät lähteä puolueen nuorisojärjestöstä.

– Kyllähän se melkoista hölmöyttä oli, ja mennä vielä ulkomaille ja siellä puhujapöntössä. Ei todellakaan mitään järkevää toimintaa, eikä edusta perussuomalaisten arvoja.

Nuorisojärjestöt ottavat etäisyyttä

Kaikki poliittiset nuorisojärjestöt kieltäytyvät toistaiseksi yhteistyöstä perussuomalaisten nuorten kanssa. Järjestöt vaativat tiistaina, että perussuomalaiset ja heidän nuorisojärjestönsä putsaavat riveistään fasistiset ja etnonationalistiset voimat, sanoo kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula järjestöjen tiedotteessa.

Kokoomuksen, SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton, kristillisdemokraattien ja RKP:n nuorisojärjestöt tuomitsevat fasismin. Järjestöjen puheenjohtajien mukaan he eivät voi missään tapauksessa tehdä yhteistyötä fasistisiksi julistautuvien henkilöiden tai järjestöjen kanssa.

Demarinuorten puheenjohtajan​ Mikkel Näkkäläjärven mukaan yhteistyötä ei ole tehty paljoa tähänkään asti. Konkreettisesti linjaus tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että yhteisiä tilaisuuksia ei järjestetä ja kutsuista kieltäydytään.

– Viimeksi sunnuntaina tuli kutsu perussuomalaisilta nuorilta osallistua paneelikeskusteluun, jonka aiheena olisi suomalaisuus. Ajattelin kyllä tästä kutsusta kieltäytyä, Näkkäläjärvi kertoo STT:lle.

Hän sanoo, ettei ole yllättynyt Jalosen fasismi-ihannoinnista seurattuaan järjestön toimijoiden ulostuloja sosiaalisessa mediassa.

– Ei tämä ihan valtavana yllätyksenä tullut, että siellä on myös tunnustuksellisia fasisteja. Jokainen historiaa tunteva voi miettiä, minkälaista fasismi vaikkapa Benito Mussolinin Italiassa oli. Ajattelumaailma oli hyvin epädemokraattinen sekä perus- ja ihmisoikeusvastainen.

Jalonen sanoi STT:lle maanantaina, että hän identifioi itsensä fasistiksi ”siinä mielessä miten sen itse kokee”.

– Ajattelen fasismia ennen maailmansotaa, italialaistyyppistä vahvaa kansallisidentiteettiä, että kansa työskentelee yhdessä omaksi hyväkseen. Minusta se on oikein hyvä ideologia kannattaa, vaikka siihen on liitetty negatiivisia merkityksiä.

