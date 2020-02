Fianna Fail -puolue ponnisti viime metreillä Irlannin suurimmaksi puolueeksi

Irlannissa keskustaoikeistolainen Fianna Fail -puolue on saanut eniten paikkoja maan parlamenttiin, kertovat muun muassa Irish Times -lehti ja yleisradioyhtiö RTE.

Irlanti äänesti ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa lauantaina, ja paikkajako valmistui tiistaina aamuyöllä.

Fianna Fail sai 38 paikkaa 160-paikkaiseen parlamenttiin. Vasemmistolainen Sinn Fein sai 37 paikkaa ja pääministeri Leo Varadkarin Fine Gael -puolue 35 paikkaa.

Pitkään näytti siltä, että Sinn Fein oli matkalla suurimmaksi puolueeksi. Fianna Fail meni kuitenkin viime hetkillä ohi nappaamalla pari viimeistä edustajanpaikkaa.

Fine Gael -puolueen vähemmistöhallitus on ollut vallassa vuoden 2016 vaaleista alkaen, ja Fianna Fail on tukenut sitä oppositiosta.

https://www.irishtimes.com/news/politics/election-2020-fianna-f%C3%A1il-set-for-narrow-seat-lead-over-sinn-f%C3%A9in-after-high-profile-losses-1.4168045

https://www.rte.ie/news/election-2020-constituencies/2020/0210/1114460-eight-seats-left-to-be-filled-in-three-constituencies/

STT