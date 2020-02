Fourcadelle MM-kultatusina täyteen, suomalaismiehet jäivät kauas kärjestä

Ranskan Martin Fourcade juhli miesten normaalimatkan kultaa ampumahiihdon MM-kisoissa Italian Anterselvassa.

MM-kulta on Fourcadelle Anterselvan kisojen ensimmäinen ja uran 12:s. Ranskalaisen maailmanmestaruuksista 11 on henkilökohtaisilta matkoilta ja yksi sekaviestistä.

Fourcade ampui yhden sakon. Hopealle kiiruhti Norjan Johannes Thingnes Bö, jolle tuli kaksi ohilaukausta. Fourcade vei mestaruuden selvällä erolla, sillä Bö jäi kärjestä 57 sekuntia. Kilpailun kolmas oli Itävallan Dominik Landertinger.

Suomalaismiesten vaisu MM-meno jatkui. Olli Hiidensalo oli 66:s, Tero Seppälä 87:s ja Jaakko Ranta 95:s. Hiidensalolle kertyi viisi, Seppälälle yhdeksän ja Rannalle seitsemän ohilaukausta.

Hiidensalo hävisi Fourcadelle 8.09,0, Seppälä 11.04,7 ja Ranta 13.20,8 minuuttia.

– Tuuli vaihteli, muttei tekemisen pitäisi olla noin huonoa. On tosi vaikeaa ampumisen kanssa. En tiedä, onko harjoiteltu väärin, mutta ei tällaisiin kisoihin voi tehdä tuollaista tulosta, Seppälä harmitteli Ylen tv-haastattelussa.

STT

