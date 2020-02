Frozen 2 noussut Suomen kaikkien aikojen katsotuimmaksi animaatioelokuvaksi, kertoo Disney

Disneyn animaatioelokuva Frozen 2 on noussut kaikkien aikojen katsotuimmaksi animaatioelokuvaksi Suomessa, kertoo Walt Disney Company Nordic.

Elokuva sai ensi-iltansa joulupäivänä ja on tähän mennessä kerännyt 501 334 katsojaa. Edellistä ennätystä piti hallussaan Disneyn vuoden 1994 animaatio Leijonakuningas 486 000 katsojalla.

Frozen 2 kertoo kuningatar Elsasta ja tämän sisaresta Annasta. Elokuva on jatko-osa vuonna 2013 ilmestyneelle Frozen-elokuvalle. Ensimmäinen osa on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä animaatioelokuvista.

Jatko-osassa Elsa haluaa selvittää, miksi hän sai syntyessään taikavoimat.

Frozen on saanut kiitosta muun muassa Disneyn prinsessatarinoiden perinteisen kaavan rikkomisesta, jossa keskiöön on nostettu sisarusten väliset suhteet ja naishahmojen itsenäisyys. Päähenkilö Elsa ei myöskään ole tarvinnut tarinoissa pelastavaa prinssiä rinnalleen.

STT

Kuvat: