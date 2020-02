Futsalmaajoukkue kamppailee edelleen MM-paikasta – se on käsittämätön asia

Suomalainen futsal loikkasi viime viikon aikana virallisesti pois marginaalista.

Jalkapallon talvisena pikkuveljenä tunnettu laji moninkertaisti näkyvyytensä, kun lippulaiva, miesten maajoukkue, teki poikkeuksellisen urotyön MM-jatkokarsintaturnauksessa Portugalissa.

Ensimmäistä kertaa MM-jatkokarsintaan selvinnyt Suomi pelasi tasapelit lajin ehdottomia huippumaita Italiaa ja Portugalia vastaan ja voitti sunnuntaina Valko-Venäjän 4–2.

Saavutuksen arvon nostaa kattoon se, että Portugali on hallitseva Euroopan mestari ja Italia kuuden vuoden takainen Euroopan mestari. Epävirallisessa maailmanrankingissa Portugali on neljäs, Italia kahdeksas ja Valko-Venäjäkin 19:s. Suomi on tällä hetkellä sijalla 21.

Tappioton turnaus toi kakkossijan ja paikan karsinnan viimeisessä vaiheessa. Suoran MM-kisapaikan otti Portugali, joka nousi Suomea vastaan viimeisellä minuutilla 2–2-tasapeliin.

Suomi kohdannee ratkaisevassa karsintavaiheessa joko Espanjan tai Serbian, jotka kuuluvat tässäkin palloilulajissa maailman eliittiin. Vastustaja ratkeaa tiistaina.

24 joukkueen MM-lopputurnaus pelataan ensi syksynä Liettuassa. Euroopasta kisoihin selviää vain seitsemän maata, joista yksi on kisaisäntä Liettua. Eli karsintojen kautta paikat sai vain kuusi maanosan parasta maata.

Suomen maajoukkueen päävalmentajana vuodesta 2013 toimineen kroatialaisen Miro Marticin mukaan menestyksen ”salaisuus” on pitkäjänteisen työn lisäksi joukkueen asenne.

– Tämä joukkue ei pelkää ketään, ei edes maailmanmestaria. Todistimme, miten hyviä olemme, kun meillä on hyvä henki, olemme organisoituneita ja käytämme aivojamme, kuten yleensä, Martic hehkutti Yle Urheilulle.

– Tämä on ollut tosi pitkä retki. Oikeastaan ihan sama kuka tulee vastaan, niin me pysymme omassa pelikirjassa ja peli-identiteetissä. On mahtavaa pelata tällaisessa jengissä ja tulosta tulee, kaksi maalia Valko-Venäjän verkkoon pyssyttänyt Jarmo Junno hehkutti Palloliiton nettisivuilla.

Suomi kärsi turnauksen aikana lukuisista kolhuista ja pelikielloista. Yksi kolhittu oli viime kesänä jalkapalloa Salon Palloilijoissa pelannut Iiro Vanha, joka pelasi Valko-Venäjä-ottelun puolikuntoisena. Takaiskuista huolimatta Suomen pääosin amatööreistä koostuva joukkue pystyi venymään tasapeliin ammattilaisista koostuvia Italiaa ja Portugalia vastaan.

On muistettava, että futsal on laajalle levinnyt ja suosiotaan nopeasti kasvattava globaali urheilulaji. Jo vuonna 2016 arvioitiin, että futsalia pelaa 12 miljoonaa ihmistä yli sadassa eri maassa. On myös arvioitu, että muun muassa Brasiliassa ja Espanjassa olisi enemmän futsalin kuin jalkapallon harrastajia.

Lajin suurimmat tähdet ovat maassaan isoja julkkiksia. Esimerkiksi kuusi kertaa maailman parhaaksi pelaajaksi valitulla portugalilaisella Ricardinholla on Instagramissa 1,1 miljoonaa seuraajaa. Kentällä instagramseuraajat eivät kuitenkaan merkinneet mitään ja Ricardinho oli helisemässä Suomen amatöörejä vastaan.

Futsalia ei ole voinut laskea Suomessakaan enää aikoihin pikkulajiksi.

Vuonna 2018 Palloliiton 136 277 rekisteröityneestä jalkapalloilijasta 25 628 pelasi myös futsalia virallisissa sarjoissa eli 18,9 prosenttia. Lähes 7 000 pelaajista oli tyttöjä tai naisia. Futsalin harrastajamääräksi Suomessa on arvioitu 40 000–50 000

Futsalilla onkin enemmän rekisteröityneitä pelaajia kuin koripallolla (20 000), pesäpallolla (17 000) tai lentopallolla (10 000). Rekisteröityneiden pelaajien määrällä palloilulajeista ovat edellä enää jalkapallo, jääkiekko ja salibandy. Esimerkiksi yleisurheilu ja futsal ovat nykyään harrastajamäärältään samankokoisia lajeja.

Futsal on ottamassa myös vahvempaa asemaa Salon seudun urheilussa.

Someron Voima on jo vuosia pelannut miesten Liigaa. Salossa lajin ykkösseura on FC Halikko, jonka miehet pelaavat II divisioonassa ja naiset varmistivat lauantaina Ykkösen lohkovoiton ja paikan liigakarsinnassa.

Yksi ongelma on kuitenkin vielä ratkaisematta, sillä miesten maajoukkueen lempinimi on ainakin toistaiseksi ”Saliharrit”.

Tähän asiaan on toivottava pikaista muutosta.