Guardian: Britannia evakuoi kansalaisiaan koronaviruksen piinaamalta risteilyalukselta – brittimatkustajat ehtivät jo hermostua maansa hallitukselle

Britannia aikoo evakuoida kansalaisiaan Japanissa karanteenissa olevalta risteilyalukselta, kirjoittaa Guardian-lehti. Diamond Princess -alus on ollut koronaviruksen vuoksi karanteenissa Jokohaman edustalla jo kaksi viikkoa. Aluksella on 78 brittiä.

Britannian ulkoministeriön julkaiseman lausunnon mukaan viranomaiset pyrkivät järjestämään kotiutuslennon niin pian kuin mahdollista ja ottavat yhteyttä laivalla oleviin britteihin. Matkustajia kehotetaan olemaan myös itse yhteydessä viranomaisiin.

Brittimatkustajat ovat hermostuneet maansa hallitukselle, joka on heidän mielestään vitkutellut kotiuttamisessa. Useat muut maat ovat joko evakuoineet kansalaisiaan tai kertoneet aikovansa järjestää paluun kotiin. Esimerkiksi alukselta evakuoidut yhdysvaltalaiset palasivat maanantaina kotimaahansa, jossa he joutuvat kahden viikon karanteeniin.

Guardianin mukaan 450:llä aluksen matkustajalla on diagnosoitu koronavirustartunta.

Sairaalan johtaja kuoli Wuhanissa virukseen

Kiinassa koronavirukseen on kuollut jo lähemmäs 1 900 ihmistä. Maan terveysviranomaiset ovat kertoneet hieman alle sadasta uudesta kuolemasta.

Viranomaiset raportoivat päivittäin uusista tartunnoista ja kuolemista. Tiistain kuolemantapausluvut ovat matalammat kuin yhtenäkään päivänä koko helmikuussa.

Koko maassa virustartunnan on saanut yli 72 400 ihmistä. Tiistaina kerrottiin 1 886 uudesta tartunnasta Kiinassa. Luku on myös matalampi kuin yhtenäkään aikaisempana päivänä tässä kuussa.

Hongkongilaisen South China Morning Postin mukaan yli 12 600 on toipunut tartunnasta.

Hubein maakunnassa Wuhanin kaupungissa sijaitsevan sairaalan johtajan kerrottiin kuolleen tiistaina koronavirukseen. Kiinalainen CCTV kertoi, että Wuchangin sairaalan johtaja Liu Zhiming kuoli pelastusyrityksistä huolimatta. Hänen lisäkseen Kiina on kertonut kuuden terveydenhuollon työntekijän kuolleen virukseen.

WHO: Tulkintojen kanssa tulee olla varovainen

Kiinan terveysministeriön mukaan laskevat luvut kertoisivat siitä, että tartuntojen leviäminen on saatu hallintaan. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tulkintojen kanssa tulee kuitenkin olla hyvin varovainen.

– Kehityssuunnat voivat muuttua, kun uudet väestöt altistuvat. On liian aikaista sanoa, jatkuuko raportoitu lasku. Kaikki skenaariot ovat yhä mahdollisia, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi maanantaina toimittajille.

Suurin osa kuolleista ja tartunnan saaneista on Hubein maakunnassa, jonka suurimmasta kaupungista Wuhanista viruksen uskotaan lähteneen leviämään joulukuun lopussa.

Joulusaarella karanteenissa olleita pääsi kotiin

Useat Joulusaarella eristettynä olleista australialaisista ovat päässeet pois karanteenista pitkän odottamisen jälkeen, kertoo muun muassa australialainen SBS.

Joulusaarella oli eristettynä yli 200 Hubeista evakuoitua australialaista. Kymmenet odottavat yhä paluuta Australiaan. SBS:n mukaan kenellekään ei diagnosoitu tartuntaa.

STT

