Hallitus aikoo perustaa vanhusasiavaltuutetun viran vahvistamaan vanhuspalveluiden laadun toteutumista, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) eduskunnassa.

Eduskunnassa on käynnissä valtiopäivien avauskeskustelu. Pääministeri Marin antoi keskustelun alussa eduskunnalle pääministerin ilmoituksen hallituksen politiikasta vuonna 2020 sekä keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä.

– Aloitamme työskentelyn 2020-luvun ensimmäisillä valtiopäivillä. Käsillä on ratkaisujen vuosikymmen ilmastonmuutoksen torjunnan, suomalaisen osaamisen, hyvinvoinnin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta, Marin sanoi puheensa aluksi.

Hän myös kertoi, että hallitus tuo näillä valtiopäivillä eduskunnalle 212 esitystä ja 12 selontekoa. Pääministerin mukaan hallitus on sitoutunut työllisyyden vahvistamiseen.

– Tämä (työllisyyden vahvistaminen) vaatii niin työllisyydenhoidon palveluiden ja saatavuuden kuin työn vastaanottamisen velvoitteiden oikeaa tasapainoa. Lisäämme työllisyyden, kansainvälisten osaajien rekrytoinnin ja kotouttamisen määrärahoja vaalikaudella lähes 250 miljoonalla eurolla. Hallitus panostaa aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan, jonka kulmakivinä ovat nykyistä yksilöllisemmät palvelut, palkkatuen kehittäminen, kuntien vastuun ja mahdollisuuksien kasvattaminen sekä osaavan työvoiman saatavuus, Marin luetteli.

STT

