Hallitus on päättänyt perustaa satojen miljoonien eurojen ilmastorahaston

Hallitus on päättänyt perustaa ilmastorahaston, kertoo pääministeri Sanna Marin (sd.). Linjaukset valmistellaan kevään kehysriiheen mennessä. Tarkoitus on ohjata tällä hallituskaudella satoja miljoonia euroja erilaisiin ilmastotoimiin.

Rahasto perustetaan valtion kehitysyhtiön Vaken yhteyteen. Vaken pääoman suuruus on yli kaksi miljardia euroa.

Marin painottaa, että Suomen on mahdollista saavuttaa aikataulussa tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035. Hän luonnehtii tavoitetta kovaksi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) huomauttaa, että työllisyyden ja ilmastotoimien välillä on yhteys. Hänen mukaansa ilmastotyö voi vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä, avata vientimarkkinoita ja tuoda työtä koko Suomeen.

Hallitus kokoontui tänään ilmastokokoukseen pohtimaan, millaisin toimin ja millä aikataululla pyritään siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vain sen verran kuin niitä pystytään sitomaan.

Pitkä lista ilmastotoimia

Hallitusohjelmassa on pitkä lista ilmastotoimia, ja aiheen parissa työskennellään useissa ministeriöissä. Energiapolitiikan osalta pyritään esimerkiksi energiatehokkuuden sekä uusiutuvan energian tuotannon edistämiseen.

Konkreettiset päätökset ovat kuitenkin olleet vähissä.

Suomen ilmastopaneeli arvioi lokakuussa, että Suomen on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, mutta se tarkoittaa ilmastotoimien kiristämistä ja nopeuttamista. Sen mukaan Suomen tulisi vähentää päästöjä vuoteen 2035 mennessä noin 70 prosenttia verrattuna vuoteen 1990.

Kokous jatkuu vielä tiistaina. Silloin pohditaan työllisyystoimia.

Korjattu aiempaa uutista klo 17.54: Rahastosta valmistellaan linjaukset kehysriiheen mennessä. Aiemmin jutussa kerrottiin virheellisesti, että rahasto perustettaisiin kehysriiheen mennessä.

