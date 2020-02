Hapenpuute ja liika kuumuus surmasivat kontista Britanniassa löydetyt vietnamilaiset

Britanniassa viime vuonna kuolleina rekan kuljetuskontista löydettyjen vietnamilaisten kuolinsyy on varmistunut. Hapenpuute ja liika kuumuus surmasivat 39 vietnamilaista, jotka olivat saapuneet Belgiasta lautalla rekan kontissa.

Ruumiinavausten tuloksista tiedotti Britannian poliisi tiistaina.

Kuolleet maahanmuuttajat löydettiin viime lokakuussa Essexissä. Heidän ruumiinsa on palautettu omaisille Vietnamiin.

Rekan kuljettaja tunnusti oikeudessa olleensa osallinen laittomassa maahanmuutossa. Mies tunnusti myös saaneensa rahaa rikollisesta toiminnasta. Tapaukseen liittyen on tehty myös muita pidätyksiä.

